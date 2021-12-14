創紀錄！法國會友台小組三個月內第二度訪台

我是廣告 請繼續往下閱讀
戴扈傑等人訪台期間將晉見蔡英文總統，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮；訪賓另外將會晤經濟部、衛生福利部、大陸委員會、行政院環境保護署等相關部會首長，並參訪文經設施等。立法院游院長及外交部吳部長均將分別設宴款待戴扈傑主席等人。訪團抵離以及在台期間的各項活動規劃安排，均完全配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定。
外交部指出，戴扈傑長期堅定支持台灣，自2020年5月接任國民議會友台小組主席以來，致力深化台法友好關係。國民議會11月29日高票表決通過由戴扈傑領銜發起，且經院內7大政團總召等共183名議員連署的「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」決議，不僅是法國國民議會通過友台決議案首例，更創下法國國會兩院在本年內均首度通過友台決議的紀錄，國會兩院共同發出挺台的強大聲量，展現高度友我情誼。
外交部表示。此次是戴扈傑在2016年之後第二度訪問台灣，雙方將就疫後經濟復甦、數位轉型、印太區域安全等政經議題廣泛交換意見，進一步深化台法人民的堅實友誼及互惠互利的實質夥伴關係。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。