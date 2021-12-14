COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

創紀錄！法國會友台小組三個月內第二度訪台

▲法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）率團訪問台灣，我國駐法代表吳志中（左四）前往機場送機。（圖／翻攝自吳志中臉書）
▲法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）率團訪問台灣，我國駐法代表吳志中（左四）前往機場送機。（圖／翻攝自吳志中臉書）

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-14 20:28:02

外交部今 （14）日證實，法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy） 應我國政府邀請，預計於15日至19日率團訪問台灣。將是繼法國參議院友台小組李察主席10月率團訪台，另一個法國國會的重要訪團，創下歐洲單一國家國會兩院在三個月內先後訪台的紀錄。外交部對於戴扈傑主席訪團來訪表達誠摯歡迎之意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外交部指出，除團長戴扈傑主席外，另包括外交委員會海澤議員（Jean-Luc Reitzer）、杜瑪議員（Frédérique Dumas）、恩拜議員（Jean François Mbaye）、古怡珂議員（Aina Kuric），以及財政委員會布義顧議員（Jean-Louis Bricout）共6位跨黨派的國民議會議員。駐法代表吳志中今日也前往機場送機。據了解，法國友台議員訪團搭乘長榮航空班機預計明日上午6點30分抵達桃園國際機場。

戴扈傑等人訪台期間將晉見蔡英文總統，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮；訪賓另外將會晤經濟部、衛生福利部、大陸委員會、行政院環境保護署等相關部會首長，並參訪文經設施等。立法院游院長及外交部吳部長均將分別設宴款待戴扈傑主席等人。訪團抵離以及在台期間的各項活動規劃安排，均完全配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定。
 
外交部指出，戴扈傑長期堅定支持台灣，自2020年5月接任國民議會友台小組主席以來，致力深化台法友好關係。國民議會11月29日高票表決通過由戴扈傑領銜發起，且經院內7大政團總召等共183名議員連署的「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」決議，不僅是法國國民議會通過友台決議案首例，更創下法國國會兩院在本年內均首度通過友台決議的紀錄，國會兩院共同發出挺台的強大聲量，展現高度友我情誼。
 
外交部表示。此次是戴扈傑在2016年之後第二度訪問台灣，雙方將就疫後經濟復甦、數位轉型、印太區域安全等政經議題廣泛交換意見，進一步深化台法人民的堅實友誼及互惠互利的實質夥伴關係。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
在這些飯店中，哪一間關門讓你最難以釋懷？

在這些飯店中，哪一間關門讓你最難以釋懷？

繼續作答
即時
推薦閱讀