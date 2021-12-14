擺脫恐龍法官罵名　司法院院會今通過妥量法草案

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刑事廳長彭幸鳴說，法官判下刑期是依據《刑法》57條審酌被告的各種條件再給予刑度，看是要從重或從輕，但考量規定太抽象，量準會將把抽象具體化，並訂定刑度區間；若為多個宣告刑，定應執行刑也是依據《刑法》50條審酌，同樣也有抽象問題，量準會也會公布具體準則，要求法官在判決書中說明審酌原因。
量準會成員共9至11人，除主任委員由現任或曾任最高法院刑事庭法官擔任外，其餘兼任委員須具有多元並具法律專業者擔任，如：審檢辯身分、犯罪矯治更生、觀護、被害人保護、少年保護、刑事法律、犯罪學、刑事政策等學識及經驗的人員或學者專家。
彭幸鳴說，避免政治力介入，委員背景需符合中立性及獨立性，任職期間不得參加政黨活動，也會考量性別平等，同時須符合民主正當性，因此委員由司法院長提名，經立法院同意後任命，四年一期，主委是特任官，得連任一次，兼任委員連任沒有限制。
與量準會同為平行單位的機關，如：NCC、中選會、公平交易委員會、促轉會等均隸屬於行政院下的二級獨立機關。
此外，院會另也通過《行政訴訟法》、《行政訴訟法施行法》、《行政法院組織法》、《法院組織法》、《法官法》等修法草案，行政訴訟及懲戒廳長張國勳表示，建構行政訴訟金字塔，堅實第一審，未來將有專責行政訴訟的法官，專心將事實審釐清，減少最高行政法院的案源，讓終審專心致力於法律審。