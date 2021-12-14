高科大「扣件高值化產學技術聯盟」領扣件產業邁向國際化
國立高雄科技大學「鍛造輥軋工程研究中心」與「扣件高值化產學技術聯盟」今(14)日於建工校區舉辦「2021扣件產業數位轉型與智慧製造研討會」，邀請中國鋼鐵股份有限公司 、金屬工業研究發展中心、工業技術研究院等產學研專家進行專題演講及交流討論。並在現場展示先進精密3D光學量測設備、數位轉型所需之軟體服務，讓來賓體驗智慧製造、檢測技術與數位轉型應用。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-14 20:13:45
聯盟召集人許進忠教授以「扣件產業數位轉型與技術應用」為題開場，說明扣件產業技術發展趨勢，及數位轉型與智慧製造相關技術；中鋼自動化與檢測系統發展組組長吳崇勇發表「AI 技術發展與工程應用」；金屬工業研究發展中心詹家銘博士發表「扣件智慧製造與應用案例」；工業技術研究院林式庭博士發表「智慧製造與應用案例」；中鋼綠能與系統整合研發處處長陳宗榮則以「在台灣扣件產業服務雲介紹」為題說明。
「扣件高值化產學技術聯盟」於2018年成立，透過鍛造輥軋工程研究中心團隊發展「產品、製程、模具」設計製造所需之核心技術，提供雲端平台化產品設計、設計標準化製程設計、3D 數位化/標準化模具設計等會員服務方案，協助會員解決產品與模具設計問題。聯盟以核心技術組成服務團隊，建立技術研發及人才培育平台，貼近產業技術需求與服務缺口，提供會員諮詢、客製化設計、加工、分析與檢測服務。
召集人許教授表示，聯盟會員積極支持及參與聯盟活動，如春雨、春日、世德及安拓、舜倡發、緯紘、吉瞬興業等扣件大廠提供業界需求議題及產業發展方向。聯盟在本年度舉辦技術研討會、研習會、訓練課程、專題演講，共 264 人次參與，主題包括專利分析、產品設計、模具設計、CAE分析模擬、政府研發補助說明等活動，協助產業界提升設計人才職能、建立高值化產品設計分析技術與導入政府研發資源，降低產業投入研發的風險，與提升產業競爭力，協助產業轉型之路走得更順更穩，創造高值藍海商機。