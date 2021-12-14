侯友宜談公投惹議　馬英九：相信朱立倫有溝通

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對於屢遭質疑未表態的新北市長侯友宜昨天在臉書發文「公投曾幾何時變成了填鴨式圈叉題」，引發熱議。馬英九在上台致詞前接受媒體訪問時表示，侯友宜是一個很有責任感的人，應該可以清楚辨別現在做什麼事，他也相信朱立倫應該有跟侯友宜溝通過。
馬英九在致詞時指出，外交部表示若台灣反萊豬將會向國際傳遞台灣不遵守承諾的訊息，但開放萊豬的是總統蔡英文，過去開放美牛進口時，國民兩黨曾在立法院達成「牛豬分離、排除內臟」的共識，而且蔡總統宣布開放，未跟立法院商量，也沒有跟各部會討論，專制獨裁的程度讓他驚訝。
針對藻礁及核四公投，馬英九表示，過去蔡總統承諾過藻礁永存，但現在似乎全忘記了，經濟部還恐嚇大家三接不蓋恐缺電，但這個問題其實很好解決，就是重啟核四，這個做法就一舉兩得。
朱立倫則在致詞時指出，公投是全體人民決定什麼是對的，什麼又是錯的，什麼是應該做的，什麼是不應該做的；拚公投不是為個人選舉，也不為政黨的勝利，為的是全體台灣人的健康、幸福跟安全。
他表示，大家去市場買豬肉給家人吃，絕對不可能會去買影響健康的「瘋豬肉」，結果現在政府卻要開放讓大家吃；過去蔡總統曾表示，若開放萊豬，總統就要下台，但現在坐在總統府，讓民眾吃萊豬的就是蔡總統。（編輯：林興盟）1101214