「天堂W」公司突鎖帳號　逾千玩家組自救會陳情

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據今天到場的受害玩家表示，遭到封鎖的帳號全都遭遊戲公司認定是使用不法程式，自救會玩家去函向天堂W在台灣設立的公司「吉恩立」詢問，但僅獲得遊戲公司片面認定使用不法程式，但遊戲公司卻無法交代違規時點及違規方式、可疑程式。這樣的回應讓玩家覺得處分過程和認定方式極度不透明。受害玩家因此紛紛向各縣市的消保處和1999陳情，根據桃園市法務局統計，自本月1日至7日止，針對「吉恩立公司」同一性質的消費爭議投訴案件已達76件。
黃敬平指出，倘若玩家因使用可疑程式導致遊戲受到影響，按照違規程度的不同，應該給予不同的處分，但是這次處分卻沒有區分違規程度，全都採永久封鎖玩家帳號，其中有許多玩家儲值金額高達數十萬元，更何況有些玩家表示自始至終都沒有使用可疑程式，就連向遊戲公司申請複查、救濟的程序都沒有。黃敬平認為，不教而殺謂之虐，遊戲公司封鎖玩家帳號等同終止遊戲合約，如果單方片面違約，應負舉證的責任，至少也要提出遊戲公司偵測到玩家使用的不法程式，以符合明確性原則。
黃敬平強調，玩家向遊戲公司反映上述這些情況後，遊戲公司僅推說是韓國母公司的政策，無法代為解決。玩家對遊戲公司這種推託之詞表示無法接受，黃敬平因此呼籲行政院消保處、桃園法務局、各地消保單位應積極保障消費者權益，並表示如果政府相關單位無法監督業者、保障消費者，消保法形同虛設，希望桃園市政府法務局能轉呈行政院消保處，並邀集各地主管機關共同商議解決。
律師鄧智勇指出，觀察天堂W網站的整體營運政策應屬遊戲管理規則的範疇，依網路連線遊戲服務相關應記載不得記載事項，業者應先通知玩家改善，而非驟然封鎖玩家帳號，另外，如果玩家確實沒有使用不法程式，卻遭業者誤判，除請求恢復帳號及所使用裝備道具的使用權力外，亦可終止契約請求償還已購買點數之金額。