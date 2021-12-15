為白俄羅斯運送鉀肥挨轟　立陶宛國鐵執行長下台

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立陶宛鐵路公司說，停止為白俄羅斯運送鉀肥，缺乏足夠的法律依據。
內陸國白俄羅斯利用立陶宛的克萊佩德（Klaipeda）港出口大型國營企業「白俄羅斯鉀肥」（Belaruskali）生產的鉀肥。
白俄羅斯鉀肥是全球主要鉀肥生產商之一，全球市占近20%，也是白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）政權的重要創匯來源，因此遭美國、英國等國家及歐洲聯盟（EU）程度不等的制裁。
立陶宛在國際場域一向極力推動有效制裁獨裁者魯卡申柯，另也提供反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）等白俄羅斯異議人士庇護。
白俄羅斯鉀肥8月遭到美國制裁，4個月的禁售寬限期本月8日屆滿。
不過，立陶宛媒體近日揭露，國家鐵路公司持續提供白俄羅斯鉀肥運輸服務，甚至預先收款至明年元月。執政聯盟遭批評言行不一，面臨國內輿論及在野黨極大壓力；在北京加大經貿脅迫力道、莫斯科在區域強化軍事部署的情況下，無異雪上加霜。
在野黨表示，持續提供白俄羅斯鉀肥運輸服務，損及立陶宛在西方盟邦的聲譽。
外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）和交通部長思庫歐迪司（Marius Skuodis）都已為此請辭，總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）預料今天稍後會宣布是否接受。（譯者：陳政一）1101215