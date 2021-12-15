COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

為白俄羅斯運送鉀肥挨轟　立陶宛國鐵執行長下台

▲國營「立陶宛鐵路公司」（Lithuanian Railways）今天表示，為了讓為白俄羅斯運送鉀肥引發的緊張情勢降溫，該公司執行長巴圖斯卡（Mantas Bartuska）同意下台。（圖／翻攝自pixabay）
▲國營「立陶宛鐵路公司」（Lithuanian Railways）今天表示，為了讓為白俄羅斯運送鉀肥引發的緊張情勢降溫，該公司執行長巴圖斯卡（Mantas Bartuska）同意下台。（圖／翻攝自pixabay）

中央社

2021-12-15 10:56:49

（中央社立陶宛首都維爾紐斯14日綜合外電報導）國營「立陶宛鐵路公司」（Lithuanian Railways）今天表示，為了讓為白俄羅斯運送鉀肥引發的緊張情勢降溫，該公司執行長巴圖斯卡（Mantas Bartuska）同意下台。

我是廣告 請繼續往下閱讀
路透社報導，立陶宛鐵路公司（LTG）董事長史來尤薩斯（Kestutis Sliuzas）在記者會表示：「董事會和執行長同意，為了讓情勢降溫，讓對公司聲譽的影響降至最低，最好的決定是執行長在一段過渡期後離去。」

立陶宛鐵路公司說，停止為白俄羅斯運送鉀肥，缺乏足夠的法律依據。

內陸國白俄羅斯利用立陶宛的克萊佩德（Klaipeda）港出口大型國營企業「白俄羅斯鉀肥」（Belaruskali）生產的鉀肥。

白俄羅斯鉀肥是全球主要鉀肥生產商之一，全球市占近20%，也是白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）政權的重要創匯來源，因此遭美國、英國等國家及歐洲聯盟（EU）程度不等的制裁。

立陶宛在國際場域一向極力推動有效制裁獨裁者魯卡申柯，另也提供反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）等白俄羅斯異議人士庇護。

白俄羅斯鉀肥8月遭到美國制裁，4個月的禁售寬限期本月8日屆滿。

不過，立陶宛媒體近日揭露，國家鐵路公司持續提供白俄羅斯鉀肥運輸服務，甚至預先收款至明年元月。執政聯盟遭批評言行不一，面臨國內輿論及在野黨極大壓力；在北京加大經貿脅迫力道、莫斯科在區域強化軍事部署的情況下，無異雪上加霜。

在野黨表示，持續提供白俄羅斯鉀肥運輸服務，損及立陶宛在西方盟邦的聲譽。

外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）和交通部長思庫歐迪司（Marius Skuodis）都已為此請辭，總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）預料今天稍後會宣布是否接受。（譯者：陳政一）1101215

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您是否同意核四啟封商轉發電？

您是否同意核四啟封商轉發電？

繼續作答
即時
推薦閱讀