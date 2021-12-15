邱澤400萬鑽戒套牢許瑋甯　2021最夢幻定情婚戒「是它」

我是廣告 請繼續往下閱讀
官網定價：約NT$65,500元起
Cartier一直都是情侶定情愛牌之一，其中LOVE系列無論是手環還是戒指，都是品牌缺貨款，這系列概念象徵著無拘無束和鎖起來的愛，有著簡約俐落的外觀，螺絲的造型配上單鑽設計，白金或玫瑰金都非常美，不喜歡太過張揚的款式，非常適合下手這款。
2. CHAUMET / BEE MY LOVE 18K白金戒指
官網定價：約NT$23,700元起
自從宋慧喬當年的婚戒就是使用CHAUMET的BEE MY LOVE系列後，CHAUMET就一直是大家熱烈討論的婚戒品牌，設計靈感來自於蜜蜂，拿破崙一世神聖而永恆的象徵，外觀是以蜂巢的六角形來做設計，有別於以往經典的圓戒設計，獨特性更加提升，也成為大家近年的愛牌之一。
3. PIAGET / POSSESSION結婚指環18K玫瑰金
官網定價：約HK$14,300元起
同樣走的是簡約經典路線，PIAGET的POSSESSION系列從最基本的無鑽款，到整圈鑲滿47顆美鑽的奢華款都有，依照預算都能挑選到適合自己的戒指，其中最受歡迎的就是單鑚設計，由兩個不對稱的雙生圓環組成，配上一顆閃亮亮的小鑽石，耐看長青款誰能不愛呢？
4. Tiffany & Co. / Tiffany Setting六爪鑲嵌鉑金訂婚戒指
官網定價：約NT$50,000元起
說到戒指，最夢幻的Tiffany小藍盒絕對在名單內！超美的六爪鑲嵌戒堪稱少女們的夢想戒，在1886年六只鑲爪的設計出來後，就一路成為雋永的經典到現在，光線透過托高的鑽石進入，閃耀出超美的光芒，手一伸出來絕對會得到眾人羨慕的眼光。
5. BVLGARI / B.zero1戒指18K黃金
官網定價：NT$44,900元
寶格麗的超人氣經典B.zero1系列，戒指的設計靈感來至於古羅馬圓形競技場，流線的造型、特別的中空圓柱體螺旋設計，象徵羅馬的永恆之城意義，兼具創意及歷史性，戒指上刻有寶格麗的品牌字樣，簡約又大方。
本文出自閨蜜旅代購