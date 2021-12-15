心虛躲酒測！蛇行闖紅燈閃攔查 狂逃2公里後被逮下場曝
新北市板橋區今（15）日凌晨4點左右，21歲的陳姓男子開車遇到巡邏員警攔查時，不僅未停車還加速逃逸，更一路蛇行闖紅燈逃竄了2公里之遠，最後才因撞上計程車被警察逮到。結果陳男酒測值為0.1毫克，其實並沒有達到酒駕標準，但他心虛躲酒測危險駕駛逃避攔查，仍遭警方依妨害公眾往來公共危險罪送辦，並依違規事實最高開罰5萬4千元。
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 08:35:16
據了解，陳男凌晨開車載著友人17歲徐姓少年，行經縣民大道、重慶路口時，被巡邏員警發現陳男駕駛的轎車在馬路上搖晃不穩，於是上前攔查。結果陳男先減速假意配合，隨後卻趁隙加速落跑。警方展開攔截圍捕，並閃警燈鳴笛示意陳男停車。
陳男一路高速蛇行闖紅燈，逃了大約2.4公里遠，在縣民大道三段、太和街口與一輛計程車發生擦撞後，遭警方逮到，立即喝令陳男和徐姓少年當街趴下，並對兩人搜身檢查。
結果在兩人身上和車上都未找到違禁品，陳男酒測值為0.1毫克，也沒有達酒駕標準。一問才知道，陳男坦承自己開車前有喝一點酒，擔心酒測不過於是才大膽逃逸。喝酒開車又心存僥倖，乖乖接受攔查反而沒事，如今陳男遭警方依妨害公眾往來公共危險罪送辦，並依違規事實最高開罰5萬4千元。（編輯：倪浩軒）