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家中櫃子突傳爆炸聲響！爸見「罐頭自爆」嚇：第一次看到

▲原PO表示，家中的水果罐頭竟然「自爆」，發生巨大聲響，讓他們一家簡直嚇壞，貼文一出，也釣出不少有相同經歷的網友。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲原PO表示，家中的水果罐頭竟然「自爆」，發生巨大聲響，讓他們一家簡直嚇壞，貼文一出，也釣出不少有相同經歷的網友。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

編輯中心/綜合報導

2021-12-15 09:05:39

許多民眾會在家中囤放方便保存的泡麵、罐頭等食物，而不少料理只要簡單幾步驟再加上罐頭就能完成，更是懶人的救星；不過，近日有網友表示，自家的水果罐頭竟然「自爆」，發生巨大聲響，讓他們一家簡直嚇壞，貼文一出，也釣出不少有相同經歷的網友，「我曾遇過狗罐頭爆炸」、「過期的可樂也會」。

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該名網友10日在臉書社團《爆廢公社》發文，表示家中突然聽到櫃子裡傳來一聲爆炸聲，讓他嚇了一跳，馬上去看到底怎麼回事，「過期的鳳梨罐頭爆炸，我第一次看到，所幸是在櫃子裡引爆，無人傷亡」。

原PO也說，剩下幾罐過期的罐頭，也被他「手動引爆了」，老婆和小孩還一度被聲響嚇到，而他也在文末提醒「請注意家中是否有過期的鳳梨罐頭」，並開玩笑直呼「禮拜天吃喜酒可以當拉炮（誤）」。

▲原PO家中的鳳梨罐頭突然自爆。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲原PO家中的鳳梨罐頭突然自爆。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
貼文一出，網友紛紛留言，並猜測爆炸原因應是「發酵」，因發酵後產生氣體，而罐頭又是密封包裝，因此才會爆開，「發酵，產氣，密封爆炸」、「因為發酵了有氣體，所以會膨脹爆炸」、「發酵了」、「發酵啊」。

另外，也有網友表示，「會喔，過期的可樂也會爆」、「我也被百香果原汁炸過，百香果原汁整瓶放到發酵，從冰箱拿出來脹的圓滾滾的，一打開炸滿整間店都是」、「不止鳳梨，我曾經遇過狗罐頭爆炸，牆上都是深色的液體痕跡」。（編輯：郭佩蓉）

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