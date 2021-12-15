鐵馬騎遍台南37區 陳亭妃宣傳公投：這是對台灣的堅持
從11月中開始，民進黨立委陳亭妃每週六、日的「騎動公投宣傳」，在上週順利完成大台南37區走透透的鐵馬宣傳。隨著公投進入倒數，陳也展開路口宣講行動，更在今（15）日正式發布鐵馬行的影片，再加上自己的旁白，盼在最後時刻啟動空戰，廣發影片以深入民心，訴求投下「四個不同意」的重要性。
記者黃宣尹／綜合報導
2021-12-15 09:08:01｜2021-12-15 09:08:28
陳亭妃表示，這1個月的鐵馬地毯式的宣傳相當有效果，燃起民眾對於公投的熱情，許多民眾從原本不瞭解，到自己成為公投四個不同意的宣講者。到了公投日前3天，把過去1個月影片匯集起來，加上感性的論述向民眾訴求，希望透過聲音與影片的傳達，呼籲12月18日，民眾可以踴躍投下四個不同意，因為這是攸關台灣國家整體發展和競爭力的關鍵時刻，藉此讓更多公民在最後時刻引發更多的共鳴。
陳亭妃說，影片中的畫面，都是自己和台南市議員們從溪南到溪北，從海線到山區，所展現的滿滿行動力和堅持，「這就是對台灣的堅持」。影片中有許多民眾遇到車隊，熱情揮手回應、合照的畫面，證明為台灣做對的事，所有的人都會相挺。
陳亭妃也親自用感性的旁白說明，總統蔡英文現在所做的每一件事，都是要讓台灣更有競爭力。如何讓台灣的貿易可以和國際市場直接競爭，如何讓政府在國際談判更加有力，如何讓國家發展更加穩定，四個公投不同意就成為非常重要關鍵。
台南市議員陳秋萍、陳怡珍、陳碧玉、吳通龍、蔡旺詮、蔡秋蘭、周麗津、林志聰、議員參選人余祝青等參與鐵馬宣傳的議員們，也都在影片中入鏡，共同呼籲疼惜台灣的民眾，12月18日用四個公投不同意一起做政府的後盾。