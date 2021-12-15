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抗Omicron　3種疫苗不打追加劑保護力恐不足

▲根據今天刊出的研究報告，實驗室測試發現，美國授權的3種疫苗在對抗Omicron變異株上，保護力似大幅降低，但追加劑很可能恢復大部分的保護力。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據今天刊出的研究報告，實驗室測試發現，美國授權的3種疫苗在對抗Omicron變異株上，保護力似大幅降低，但追加劑很可能恢復大部分的保護力。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-15 13:47:41

（中央社紐約14日綜合外電報導）根據今天刊出的研究報告，實驗室測試發現，美國授權的3種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在對抗Omicron變異株上，保護力似大幅降低，但追加劑很可能恢復大部分的保護力。

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路透社報導，麻州綜合醫院（MGH）、哈佛（Harvard）、麻省理工學院（MIT）研究人員執行的這項研究，尚未獲同儕審查。研究網羅接種過莫德納（Moderna）、嬌生（J&J）和輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗的民眾，用他們的血液來測試一個被設計與Omicron十分相近的假病毒（pseudovirus）。

研究人員發現，全部3支疫苗在完整接種後，也就是莫德納與輝瑞/BNT疫苗打完兩劑、嬌生施打完一劑，對Omicron變異株有著「低下或不存在」的中和抗體反應。

然而，研究發現，如果近期接種過追加劑，受試者血液顯示對Omicron有強效中和力。

這項研究的科學家團同時建議，Omicron傳染力大於過去幾種高關注變異株（variants of concern），也高過目前主要傳播病毒Delta變異株。他們說，Omicron可能很快就會取代Delta成為主要傳播病毒。

這些研究結果與其他近期發表的研究一致。牛津大學（University of Oxford）研究人員13日表示，他們發現，輝瑞和阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）疫苗施打完兩劑所誘導的中和抗體量，不足以應付Omicron。

BNT和輝瑞上星期也說，經實驗室測試，追打第3劑輝瑞/BNT疫苗所誘發的抗體可以中和Omicron變異株，僅打兩劑效果大打折扣。

莫德納和嬌生尚未發布自家疫苗在抵抗新變異株上效果如何的內部數據。針對今天的研究報告，嬌生婉拒評論，莫德納尚未回覆置評要求。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1101215

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