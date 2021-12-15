柯文哲：普發敬老金民眾當然開心 但長照制度規劃好了？
台北市議會日前在國民黨與民進黨共同合作下，通過了《重陽敬老金致送自治條例》，將重陽敬老金的發放法規化，不過也因為抵觸了台北市長柯文哲的政治理念，市府方面也提出覆議案請議會再行審核。而柯文哲接受廣播媒體專訪時，也再度強調「普發重陽敬老金民眾當然開心，但真正應該做好的長照相關制度真的做好了嗎？」
記者丁上程／台北報導
2021-12-15 09:45:19
柯文哲在接受廣播節目《千秋萬世》專訪時，再度表明反對重陽敬老金重新發放的立場。柯文哲強調，其他縣市發3000元給年長者，問年長者說「開不開心」，「廢話，當然開心。」柯文哲強調，民眾收到政府發放現金固然開心，但重點在於政府有關年長者長期照護的相關措施以及設施做好了嗎？
柯文哲也直言，為何各縣市政府都喜歡發現金，而不是將預算用於長照相關建設？原因在於發現金可以讓民眾很有感，但是長照相關建設「蓋下去都不知道什麼時候會好」。「就像我任內開工改建的各大市場，沒有一間是在我任內可以完工的。」柯文哲直言，這就是台灣政治的悲哀，大家都認為沒辦法成為政績的建設就不去做，然後以選票為唯一標準。
柯文哲強調，不應該以短期利益犧牲長期利益。「如果今天是你個人自己賺的錢，要變賣家產來發重陽敬老金給民眾，我會謝謝你，但現在是花國家的錢欸！」柯文哲說，現在舉債發重陽敬老金，將來這筆錢誰要還？還是下一代要處理。柯文哲更強調，不應該因為少數人的利益犧牲多數人，因此即使有錢也不會拿去發重陽敬老金，更應該解決的是少子化問題，「福利偏向老人、討好老人，單純就是為了選票。」