高雄現「虐狗怪人」！持反光鏡狂照柴犬眼睛 飼主說話了
最近虐狗事蹟頻傳，花蓮之前才發生疑似大規模毒殺狗狗的案件，高雄也傳出有人暴打流浪狗，而日前又有高雄飼主出面分享自己親身遭遇，一位行徑怪異的男子，跑到飼主家門口，持反光鏡映射強光狂照柴犬的眼睛，柴犬閃避走開，怪男仍不斷用光騷擾狗狗，怪異行為讓飼主氣得直呼「當心虐狗變態人出現，要小心！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 09:52:57
原PO在臉書社團「柴犬大學 下課10分鐘」發文，分享了自己家門口的監視器影像，可以看到一位全身包緊緊，戴著帽子、口罩、眼鏡、手套，還揹著國中書包的男子，站在飼主家門口，拿出反光鏡對著柵欄內的柴犬眼睛照射。柴犬顯然感到不適，隨即閃避跑開，但即便狗狗離開門口，怪男仍不斷調整反光鏡角度，持續用強光照射柴犬眼睛。
原PO憤怒表示，「當心虐狗變態人出現，要小心！」更強調自家柴犬沒有對怪男吠叫，「只是安靜看他做什麼」。原PO也在留言處補充，爸爸後來察覺有異，追出去抓到怪男，質問對方在做什麼？怪男則道歉請求原諒，由於怪男看起來精神狀態不太正常，原PO表示就先原諒這一次，但還是把事情公佈出來，提醒大家小心。
高雄市動保處表示，會找來該男子釐清案情，若查實屬於無故騷擾動物，依動保法可開罰3000至1.5萬元。（編輯：倪浩軒）