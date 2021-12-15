兒摔斷手「求償麥當勞7千萬」　消防夫妻：金額不大

新北ㄧ對消防蔡姓夫妻檔，因為兒子在麥當勞遊戲區嬉戲，不小心摔斷右手，花6700元治療，因不滿業者態度，居然利用職務之便，竟檢舉多家分店消防、建管違規，更勒索7060萬元；事後業者提告，檢方依貪汙治罪條例起訴，一審則依刑法恐嚇取財未遂罪，各判兩人1年2月徒刑，不服上訴二審。
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 10:11:28
據了解，該夫妻檔2017年帶著5歲大的兒子，到麥當勞土城裕民分店的遊戲區，兒子從溜滑梯出口，要攀爬左側護擋時不慎摔傷，右手遠端肱骨骨折，花6700元治療。
隨後夫妻兩人藉著職務之便，可使用「消防安全管理系統」的機會，列出麥當勞裕民店和各分店違反消防、建管、都市計畫規定的資料，附於賠償申請函中交給麥當勞，共索賠7060萬元，速食店不滿被勒索報案，一審夫妻倆各被判刑1年2個月，被告和檢察官都不服上訴二審。
男童父親蔡先生表示，賠償數字不是無中生有，天價賠償金也是希望業者，重視遊戲區安全，「孩子在父母心中無價」，說孩子斷手哭了20分鐘，難道就得遭受這種對待，因麥當勞沒有要改善，他才提出這個金額。
蔡先生也直言，千萬賠償對麥當勞來說，金額不會很大，是九牛一毛，聲稱「達不到威嚇」。
夫妻兩人去年離職，目前在消防公司打零工維生，擔心2人若遭判刑，4個孩子誰來照顧。（編輯：孫唯容）