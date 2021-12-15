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俄羅斯軍隊進逼！烏克蘭正妹曝「心聲」：終於懂台灣感受

▲近期俄羅斯在俄烏邊境部屬大軍，消息也引發國際關注。而來台多年的烏克蘭模特兒「Tanya」也吐露心聲。（圖／翻攝不要鬧工作室YouTube）
▲近期俄羅斯在俄烏邊境部屬大軍，消息也引發國際關注。而來台多年的烏克蘭模特兒「Tanya」也吐露心聲。（圖／翻攝不要鬧工作室YouTube）

編輯中心/綜合報導

2021-12-15 10:20:25

近期俄羅斯在俄烏邊境部屬大軍，消息也引發國際關注。而來台多年的烏克蘭模特兒「Tanya」也坦言「在台灣住了幾年後，我現在終於了解台灣正面臨的情況和台灣人的感受」，而後續的心聲更是獲得不少網友讚賞。

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來自烏克蘭的Tanya接受YouTube頻道《不要鬧工作室》專訪，她提到「俄羅斯總是說，他們做的任何事情都是想幫烏克蘭，但我們根本不需要他們任何幫助阿」。

▲來自烏克蘭的Tanya接受YouTube頻道《不要鬧工作室》專訪。（圖／翻攝不要鬧工作室YouTube）
▲來自烏克蘭的Tanya接受YouTube頻道《不要鬧工作室》專訪。（圖／翻攝不要鬧工作室YouTube）
目前烏克蘭邊境有一堆俄羅斯的坦克，Tanya認為，沒人喜歡戰爭，若戰事爆發，自己身為醫生的媽媽就得到前線幫忙，52歲的爸爸則因為曾當過兵，這個年紀仍必須投身前線。

Tanya無奈表示，現在烏克蘭遇到這些狀況，更能體會台灣人的感受，因為她知道，台灣最近有多常被對面飛機「拜訪」，像這種沒有必要的威脅，對情勢並無任何幫助，「面對一個這麼大的敵人，離你這麼近又每天嚇你，想要拿下你，這真的很煩，只因你的拳頭大顆，不代表能隨心所欲揮到別人身上」。

Tanya也說，現在很多台灣朋友關心她烏克蘭家人的狀況，但她總是回應「我們烏克蘭人不畏戰，如果真的發生，不只我父母親會上前線，我74歲的阿公也想上前線，我們全部的人，包括我，我們會準備好，而且我們誰也不怕」。

▲不少台灣人也相當關心Tanya在烏克蘭的家人。（圖／翻攝不要鬧工作室YouTube）
▲不少台灣人也相當關心Tanya在烏克蘭的家人。（圖／翻攝不要鬧工作室YouTube）
最後Tanya也說「自由不是被人給予的，而是靠爭取來的，要經過許多犧牲，代價可能超乎想像，但這是我們永遠會去爭取的東西，我們都想要和平，但如果有人故意踩你腳趾，你就用力踢回去」。

不少網友看完影片後也紛紛回應「這位烏克蘭女孩說得真好，每位台灣人都該聽聽」、「看見烏克蘭勇士無畏無懼的果敢堅忍，這與臺灣處境不謀而合」、「的確，自由跟尊嚴不是施捨，是要靠自己贏來的」、「說真的很佩服烏克蘭人，他們面臨的現況比台灣更嚴峻，祝福烏克蘭」、「令人尊敬的烏克蘭女生，希望我們台灣的每一個人，都有同樣令人尊敬的信念」。（編輯：潘毅）


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