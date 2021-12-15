藍盼侯友宜對公投表態衝高投票率 連勝文：不能只靠一人
新北市長侯友宜至今未對公投表態，引發藍營內部不滿，國民黨副主席連勝文今(15)日出席中華戰略學會活動，被問及是否希望侯友宜表態，以衝高投票率，連勝文說，鼓勵民眾出來投票不是光靠一個人，而是所有人的努力。包含國民黨同仁、民間團體、熱心志工，都很努力在做，「不能把責任全部弄在一人身上」，這樣太過偏見。
記者余祥／台北報導
2021-12-15 10:40:06
媒體報導侯友宜可能在2022年農曆年前後，有重大宣示，有可能放棄連任2022年並直攻2024年總統大位，連勝文說，無法針對類似傳言有任何評論，因為講真的，他完全不知道有這樣的訊息，在沒有了解是真的，還是有心人士刻意誤導的情況下，實在不知道怎麼評論。
至於侯友宜發千字臉書文，連日前還替侯緩頰，未來是否擔心侯友宜成為黨內戰犯，連勝文強調，大敵當前，距離公投投票日只剩3天，這個時候全力對外爭取更多民眾的認同，這比較重要，一路跑下來後，發現民眾對幾個重大公投，真的很支持，但希望民眾能把支持化為行動，出來投票，過兩天天氣可能比較不好，希望不會影響到民眾的投票意願。此刻爭取大家出來投票，這比在黨裡面找戰犯更重要。