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新北3匪搶超商ATM　八年級勇警所長攔車建功

▲新北市五股區昨（14）日傍晚發生一起超商ATM搶案，短短二個小時內，三峽警方就在市區逮捕3名搶匪。（圖／新北市政府警察局提供）
▲新北市五股區昨（14）日傍晚發生一起超商ATM搶案，短短二個小時內，三峽警方就在市區逮捕3名搶匪。（圖／新北市政府警察局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-12-15 10:46:08

新北市五股區昨（14）日傍晚發生一起超商ATM搶案，2名搶匪持槍闖入超商，趁保全人員補換鈔時，拿槍威嚇，搶走提款機內的百萬元現金後逃逸；蘆洲警分局獲報，立刻啟動攔截圍捕，透過監視器鎖定搶匪車輛行蹤，案發2小時後，火速在三峽市區逮到3名搶匪。

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▲警方搜出作案的工具及搶得的現金。（圖／新北市政府警察局提供）
▲警方搜出作案的工具及搶得的現金。（圖／新北市政府警察局提供）
警方今（15）日表示，超商ATM的搶案發生後，三峽警分局吉埔所所長張凱昱聽到搶匪的車輛進到自己轄區，二話不說立刻指派同仁定點攔截，自己也騎著機車衝了出去；沒想到就在半途中遇上搶匪車輛，一邊尾隨一邊通報，最後趁著停等紅燈時大膽上前攔停，與支援到場的警力將3名劫匪壓制逮捕。

監視器畫面拍下，一輛自小客車快速疾駛而過，後頭緊跟著警用機車，騎車的就是所長張凱昱，當時他接獲通報正準備前往查看，沒想到搶匪的車就出現在對向車道；張凱昱立刻掉頭，尾隨在車輛的後方，一邊騎車一邊回報位置，三峽警分局吉埔所及警備隊同仁在勤務中心的調度下，紛紛也趕抵現場圍捕。

▲26歲的張凱昱是警大82期刑事警察學系畢業，從警才4年，因為求學時愛看警匪片，嚮往警察辦案才會投考警大。（圖／新北市政府警察局提供）
▲26歲的張凱昱是警大82期刑事警察學系畢業，從警才4年，因為求學時愛看警匪片，嚮往警察辦案才會投考警大。（圖／新北市政府警察局提供）
張凱昱回想，當車輛停在中正路二段及中園街口時，碰上前方紅燈，眼見支援警力已到，立刻將車擋在搶匪車前，下車拔槍喝令駕駛熄火，支援警力也將車上3人拖下車，壓制在地；新北市長侯友宜昨晚聽聞搶匪落網，立刻與警局長黃宗仁趕往現場，讚揚張凱昱勇氣可嘉，才能讓案件在2個小時就順利破案。
 

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