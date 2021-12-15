侯友宜千字文惹爭論 顏若芳：是在呼籲國民黨不要亂公投
公投倒數，新北市長侯友宜遲不表態立場，於臉書所發千字文更讓不分藍綠陣營批評看了「霧煞煞」，也讓其政治威望受到考驗。前民進黨發言人、台北市議員參選人顏若芳對此表示，侯友宜的文字總歸一句，其實就是在呼籲國民黨別再亂公投，回頭是岸。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-15 11:06:26
顏若芳說，在這次的公投當中，國民黨把國家政策當成兒戲，論述散亂、假訊息連篇，甚至包含台北市議員羅智強等人還把這次的公投轉化為一場「教訓民進黨」的選戰，換句話說，這場選戰國民黨根本不在乎國家未來發展，只在乎黨派利益、只在乎可不可以教訓民進黨，將自己的選票最大化。
顏若芳表示，應該要理性辯論、務實思考的重大議題，頻頻被國民黨貼上政治標籤，將原本應該要務實理性去討論的議題攪渾，這種誤事誤國的政黨，在推動支持公投綁大選的同時，自己就已經做了最壞的示範，去印證公投綁大選不僅會「亂大選」更會「亂公投」。
顏若芳表示，國民黨多位黨籍公職已經表態不支持黨中央的公投立場，國民黨該做的不是打口水仗、出征自家人，而是應該要去反省自己的立場是不是有問題，千萬不要學中國共產黨那套，只會把自己人噤聲，為了政治鬥爭無所不用其極。
顏若芳說，公投理應對事不對人，煽動群眾用情感投票而不在乎國家福祉，國民黨身為在野大黨應要感到羞愧，不僅愧對人民，更愧對於身為政治人物的職責，在公投的倒數階段，請國民黨趕快回頭自省，不要再亂公投、散播假消息，讓台灣陷入苦海了。