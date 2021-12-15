NBA／Curry已統治所有指標性三分紀錄　唯獨剩下這一項

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以Curry目前每一季都至少以超過200顆的速度推進，在他退役前，成為第一位加入「4000三分」俱樂部的球員，並非不可能。目前他還保有單季402顆三分球的記錄，那是他在2015-16賽季所創下的，這個天文數字其他球員連接近都很難。目前聯盟只有5次單季有球員三分命中數破300顆，其中Curry就包辦了4次；另1次是由James Harden在2018-19賽季所創下378顆。
另外，Curry單場命中10顆三分球的次數來到可怕的22次，這是所有達成此紀錄超過1次的球員的總和(除他之外總共5人)；而排名第2的，正是他的隊友Klay Thompson，共有5次。此前紀錄則是由JR Smith保持的3次。
Curry目前有7個賽季三分球命中數為賽季最多，還有4個賽季場均至少命中5顆三分，都是一騎絕塵的存在。另外他曾在2021年寫下連續8場至少得到25分、並且三分命中率保持在40%以上，也是史上第一。
而除了數量之外，Curry在距離上也是獨一檔的存在，在所有超過27英尺的三分球中，Curry命中了703顆，此前紀錄則是Kobe Bryant的211顆。此外，Curry除了受傷只打5場的2019-20賽季，連續12個賽季三分命中率破4成，前無古人。
最後，Curry目前還沒有打破、且很有象徵意義的記錄，就是由Klay Thompson所保持的單場14顆三分球命中，此前他單場最多的紀錄為13顆。