COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

NBA／Curry已統治所有指標性三分紀錄　唯獨剩下這一項

▲Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-12-15 11:42:30

「2973」的歷史正式翻過了，而在Stephen Curry退役之前，未來例行賽三分命中總數會到達怎麼樣的一個數字，我們實在難以想像。至此聯盟三分球的重要紀錄幾乎都已被Curry所包辦，史上最佳射手也再無懸念。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本季稍早，Curry就已經打破了Ray Allen聯盟史上總三分球數(例行賽加季後賽)的紀錄，而季後賽共命中470記三分，也早已是讓其他人望其項背的紀錄。今天他在首節就命中2記外線，把例行賽三分記錄也收入囊中，至此所有總數紀錄都是屬於一個人的了。

以Curry目前每一季都至少以超過200顆的速度推進，在他退役前，成為第一位加入「4000三分」俱樂部的球員，並非不可能。目前他還保有單季402顆三分球的記錄，那是他在2015-16賽季所創下的，這個天文數字其他球員連接近都很難。目前聯盟只有5次單季有球員三分命中數破300顆，其中Curry就包辦了4次；另1次是由James Harden在2018-19賽季所創下378顆。

另外，Curry單場命中10顆三分球的次數來到可怕的22次，這是所有達成此紀錄超過1次的球員的總和(除他之外總共5人)；而排名第2的，正是他的隊友Klay Thompson，共有5次。此前紀錄則是由JR Smith保持的3次。

Curry目前有7個賽季三分球命中數為賽季最多，還有4個賽季場均至少命中5顆三分，都是一騎絕塵的存在。另外他曾在2021年寫下連續8場至少得到25分、並且三分命中率保持在40%以上，也是史上第一。

而除了數量之外，Curry在距離上也是獨一檔的存在，在所有超過27英尺的三分球中，Curry命中了703顆，此前紀錄則是Kobe Bryant的211顆。此外，Curry除了受傷只打5場的2019-20賽季，連續12個賽季三分命中率破4成，前無古人。

最後，Curry目前還沒有打破、且很有象徵意義的記錄，就是由Klay Thompson所保持的單場14顆三分球命中，此前他單場最多的紀錄為13顆。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
2021知名歇業餐廳，哪一間熄燈讓你最感傷？

2021知名歇業餐廳，哪一間熄燈讓你最感傷？

繼續作答
即時
推薦閱讀