小孩無價？兒斷手向麥當勞索7千萬 律師神比喻：一定告
新北市一對蔡姓消防夫妻檔，兒子在麥當勞遊戲區嬉戲時摔斷右手，花6700元治療卻求償7060萬元，更以檢舉消防違規當作威脅，反遭麥當勞提告，夫妻倆一審依恐嚇取財未遂罪，被各判1年2月，目前仍在上訴中。對此，網紅律師林智群直言「是把小孩受傷當成勒索藉口了吧」，更用小孩掉到湖裡，父母向神仙要回「金小孩」打比方，讓大家莞爾。
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 11:47:50
據了解，這對蔡姓夫妻倆原本是新北市消防局員工，2017年帶著5歲大的兒子，到麥當勞土城裕民分店的遊戲區嬉戲時，兒子右手不慎摔傷骨折，花了6700元治療。結果蔡姓夫妻藉職務之便，列出麥當勞裕民店和各分店違反消防、建管、都市計畫規定的資料，附於賠償申請函中交給麥當勞，並索賠7060萬元。
麥當勞於是報警處理，一審夫妻倆依刑法恐嚇取財未遂罪，各被判刑1年2個月，目前本案仍在上訴中，夫妻倆在法庭上辯稱「孩子在父母心中無價」，而夫妻兩人也已於去年從新北消防局離職。
林智群律師今（15）早在個人臉書發文評論本案，直言「這已經不是小孩無價的問題，而是把小孩受傷當成勒索藉口了吧？一對父母，小孩掉到湖裡，神仙拿出金小孩，父母高興的說對這是我的小孩，差不多就是這樣吧？！」
林智群進一步分析，「這種案子，要10萬、20萬，麥當勞還會考慮，他們也有保險公司可以處理，要7000多萬，人家一定是讓你告啊！法院怎麼判也不可能判那麼多啊！就算是金斧頭銀斧頭，賠等同小孩重量的黃金，也不用花到7000萬吧？」
林智群解釋，「他們利用公務員身分施壓，說要舉發全台的麥當勞消防設備有問題，等於是試圖使用公權力去換取顯不相當的金錢，小孩受傷，是兒童遊戲設施問題，跟消防設備有什麼關係？這等於是不當連結了，你跟對方發生車禍，發現對方車上那個女生是小三，就可以用這個抬高車禍賠償金額嗎？」（編輯：倪浩軒）