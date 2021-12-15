COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

今日最聚焦／央行關注打房勝過升息？專家估：利率將續凍

▲在房價及物價都在上漲，加上Omicron疫情快速傳播之際，中央銀行將於12月16日召開今（2021）年最後一季理監事會議，是否升息或再祭出第四波打炒房措施引發關注。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲在房價及物價都在上漲，加上Omicron疫情快速傳播之際，中央銀行將於12月16日召開今（2021）年最後一季理監事會議，是否升息或再祭出第四波打炒房措施引發關注。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2021-12-15 17:01:00｜2021-12-15 17:50:16

在全球陷入通膨危機，加上新冠新變種病毒Omicron疫情快速傳播之際，美國聯準會（Fed）正在召開為期2天的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，預計台灣時間周四（16日）凌晨發布結論，而台灣中央銀行也隨後在當日下午將召開今（2021）年最後一季理監事會，市場也關注央行會不會升息？甚至祭出第4波炒房措施。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，央行目前最關心的就是房市、物價及匯市，其中房市應是現階段最重要、也最棘手的問題，預期在今年經濟成長還不錯，加上通膨仍在央行可控範圍內，這次央行在利率上不會有任何調整，但可能在房市上有進一步選擇性信用管制。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林啟超分析，央行目前最在意的就是房市、物價及匯市，當然，對央行來說每一個都很重要，只是以現階段來看，房市可能是台灣民眾特別特別關心的，對央行來說，房市也是個難題，至少目前這階段很難用利率做調控，尤其目前看來台灣不動產貸款年增率，至今年10月接近10.5%、10.6%，相較過去幾個月雖有下滑，但整體金額11.4兆元還是滿大的，央行可能還是有動機希望不動產貸款增幅再緩下一些，並與其他部會像財政部、內政部合作，看有沒有辦法抑制台灣房價漲幅及炒作的狀況。

不過，央行也擔心下手過重，會讓房市受傷，因此，林啟超認為央行目前採取的方法是循序漸進，先做選擇性信用管制，看房市能否適度降溫，畢竟這波房價上漲也不全然是炒作，有些地方的確是實質需求，包括這2年一些資金回台，也因此，一方面房市不能下手過重，另一方面又希望能控制在水準之內，對央行來說一定先做選擇性信用管制，看是不是要在程度、範圍上再加大加寬，「這應該是之後央行會走的方向」。

由於央行已祭出3波打炒房措施，接下來還會有什麼招式？林啟超表示央行在第3波選擇性信用管制上已針對6都及新竹縣市第2套房取消寬限期，這次會不會再擴大範圍？還有在購屋者或是購地貸款成數上會不會再做調整？也是這次央行理監事會的觀察重點。

至於央行何時才會啟動升息？央行總裁楊金龍之前已講的非常清楚，就是3個條件，包括目前及未來物價、主要國家貨幣緊縮情況及我國紓困振興實施的狀況。林啟超則認為最重要應該是看美國什麼時候升息，以這禮拜美國Fed召開的FOMC會議來講，應該會宣布下個月開始啟動大規模縮減購債，從原本每月減少150億美元擴大至300億美元，如果沒有意外的話，很可能在明年3月左右，美國Fed這一波的量化寬鬆（QE）就結束了 ，並會有3個月觀察期看通膨的狀況，再決定是否升息。

林啟超進一步指出，其實這波通膨有一個非常重要驅動力就是供給面的因素，所以對美國Fed來說，也想要觀察一下塞港問題或供應鏈這邊的瓶頸
，會不會在未來這3、4個月有紓緩現象，如果通膨比想像中再嚴重一點，很可能美國在明年6月就會做第一次升息。

至於台灣呢？他分析，央行也會看整個通膨狀況，目前看起來，如果美國明年6月第一次升息，台灣央行最快最快有機會在明年9月升息，而且依過去經驗，每次升息大概是半碼至1碼，畢竟升息也會讓新台幣兌美元表現更強勁，若太強可能也會對我國出口造成一些影響，因此央行應該會視國內通膨、出口等狀況做個權衡。

林啟超覺得通膨發展要看明年全球供應鏈狀況，以油價來講明年年增率應會逐季趨緩，但現在「通膨預期」這件事可能對央行來說比較重要，尤其是如何形塑物價沒有進一步上揚的這個預期，這2、3個月是滿關鍵的，因為農曆春節前後通常大宗物資較容易上漲，因此，要觀察這2、3個月有沒有辦法把「通膨預期」抑制下來這很重要，對央行來說也會觀察這2、3個月有沒有紓緩現象。

至於升息對民眾有何影響？林啟超覺得如果央行真的升息1碼、即0.25個百分點，對一般民眾來講可能感覺沒那麼強烈，以定存來說，大概就是升破1%，利率調升0.25個百分點，也許貸款戶每月要多付一些錢，但對大部分人來說感覺可能還是沒那麼強烈，要注意的是若進入升息循環，即持續性升息，恐怕這才是未來要觀察的重點。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您是否同意核四啟封商轉發電？

您是否同意核四啟封商轉發電？

繼續作答
即時
推薦閱讀