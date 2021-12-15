今日最聚焦／央行關注打房勝過升息？專家估：利率將續凍

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不過，央行也擔心下手過重，會讓房市受傷，因此，林啟超認為央行目前採取的方法是循序漸進，先做選擇性信用管制，看房市能否適度降溫，畢竟這波房價上漲也不全然是炒作，有些地方的確是實質需求，包括這2年一些資金回台，也因此，一方面房市不能下手過重，另一方面又希望能控制在水準之內，對央行來說一定先做選擇性信用管制，看是不是要在程度、範圍上再加大加寬，「這應該是之後央行會走的方向」。
由於央行已祭出3波打炒房措施，接下來還會有什麼招式？林啟超表示央行在第3波選擇性信用管制上已針對6都及新竹縣市第2套房取消寬限期，這次會不會再擴大範圍？還有在購屋者或是購地貸款成數上會不會再做調整？也是這次央行理監事會的觀察重點。
至於央行何時才會啟動升息？央行總裁楊金龍之前已講的非常清楚，就是3個條件，包括目前及未來物價、主要國家貨幣緊縮情況及我國紓困振興實施的狀況。林啟超則認為最重要應該是看美國什麼時候升息，以這禮拜美國Fed召開的FOMC會議來講，應該會宣布下個月開始啟動大規模縮減購債，從原本每月減少150億美元擴大至300億美元，如果沒有意外的話，很可能在明年3月左右，美國Fed這一波的量化寬鬆（QE）就結束了 ，並會有3個月觀察期看通膨的狀況，再決定是否升息。
林啟超進一步指出，其實這波通膨有一個非常重要驅動力就是供給面的因素，所以對美國Fed來說，也想要觀察一下塞港問題或供應鏈這邊的瓶頸
，會不會在未來這3、4個月有紓緩現象，如果通膨比想像中再嚴重一點，很可能美國在明年6月就會做第一次升息。
至於台灣呢？他分析，央行也會看整個通膨狀況，目前看起來，如果美國明年6月第一次升息，台灣央行最快最快有機會在明年9月升息，而且依過去經驗，每次升息大概是半碼至1碼，畢竟升息也會讓新台幣兌美元表現更強勁，若太強可能也會對我國出口造成一些影響，因此央行應該會視國內通膨、出口等狀況做個權衡。
林啟超覺得通膨發展要看明年全球供應鏈狀況，以油價來講明年年增率應會逐季趨緩，但現在「通膨預期」這件事可能對央行來說比較重要，尤其是如何形塑物價沒有進一步上揚的這個預期，這2、3個月是滿關鍵的，因為農曆春節前後通常大宗物資較容易上漲，因此，要觀察這2、3個月有沒有辦法把「通膨預期」抑制下來這很重要，對央行來說也會觀察這2、3個月有沒有紓緩現象。
至於升息對民眾有何影響？林啟超覺得如果央行真的升息1碼、即0.25個百分點，對一般民眾來講可能感覺沒那麼強烈，以定存來說，大概就是升破1%，利率調升0.25個百分點，也許貸款戶每月要多付一些錢，但對大部分人來說感覺可能還是沒那麼強烈，要注意的是若進入升息循環，即持續性升息，恐怕這才是未來要觀察的重點。