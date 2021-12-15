創紀錄！男子違規左轉把少東撞成植物人 判賠4092萬天價
新竹一名馮姓男子2019年時，在新竹市延平路違規左轉，撞上對向的薛姓男子，機車當場全毀，薛男的腦部重擊地面，造成顱內出血，手術後意識不清臥床至今，生活完全無法自理；薛男家屬告上法院，向馮男求償1億餘元，高等法院判賠4029萬元，創下單一車禍判賠天價。
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 11:58:26
根據判決書指出，馮男2019年7月5日下午5時許，經過新竹市延平路2段1590巷交岔路口，沒有兩段式左轉，更沒禮讓直行車，直直撞上對向的薛男；薛男閃避不及，遭撞後倒地，頭部重擊到地面，導致雙側創傷性硬腦膜下出血、蜘蛛膜下腔出血，四肢無法正常活動等傷害，經送醫治療仍重度昏迷而無行為能力，需長期居住護理之家。
刑事部分，馮男雖犯過失傷害罪，因自首，最後遭判刑6月定讞，易科罰金18萬元；薛父代理兒子提告民事求償1億9013萬5439元，包含1846萬餘元、醫療費13萬餘元、營養健康食品費226萬餘元，在自家擔任修車廠經理的月薪每月10萬餘元，算到65歲退休，達3782萬餘元，以及600萬元精神慰撫金。
從事木工裝潢的馮男月薪約3萬元，馮男不爭執薛男的看護費用1846萬9000元，高院計算後，再加上營養健康食品費226萬餘元、病房護理費1萬8千餘元、醫療費用12萬餘元、報廢機車損失2萬7千餘元、薛男勞動力減損1739萬餘元、精神賠償200萬餘元等費用。
最後高院加總賠償金額，判決馮男須賠償薛男4029萬6543元，創下車禍賠償天價紀錄。（編輯：孫唯容）