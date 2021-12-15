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台海危機恐傷及半導體供應！《彭博》預言2022年黑天鵝

▲台灣及其半導體產業近日受到國際社會諸多關注，《彭博》在預言2022年的黑天鵝當中就提及了台海危機與半導體的關係。（示意圖/pixabay）
▲台灣及其半導體產業近日受到國際社會諸多關注，《彭博》在預言2022年的黑天鵝當中就提及了台海危機與半導體的關係。（示意圖/pixabay）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-12-15 12:08:00

距離告別2021年只剩短短兩周，過去新冠疫情衝擊全世界，包含彭博經濟研究在內的多數預測機構都認為，全球經濟狀態在2022年會走向經濟強勁復甦、通膨降溫、貨幣政策從應急性寬鬆模式調整，不過《彭博》也指出多項可能出現「黑天鵝」的意外變數。

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Omicron病毒、各國再度封鎖

儘管目前Omicron的影響還未能確定，目前看來雖不致命且症狀較輕微，人們可能回歸到疫情前的生活，彭博預估2022年全球經濟成長率有望提高至5.1%，但如果各國再度封鎖，全球性供應問題可能也會持續下去，尤其是就算只封鎖3個月，也可能讓經濟成長率降到4.2%。此外，在家網購也只會讓全球運輸系統更加堵塞，加速物價飆漲。

通膨威脅

2021年初，美國預計年底將出現2%的通膨率，結果卻逼近7%，《彭博》認為2022年也有可能出現類似的失算，目前美國企業已大幅將薪資調高因應通膨壓力，而目前俄羅斯與烏克蘭的衝突會影響天然氣等能源價格、極端氣候則導致糧食價格飆升，若疫情惡化，則有可能見到需求降低、抑制能源價格的情況。

目前通膨壓力因為多重因素積累，美國企業已大幅將薪資調高，俄羅斯與烏克蘭的衝突可能讓天然氣等能源價格上漲，極端氣候則可能導致糧價飆高。不過若疫情再度惡化，也可能因為需求降低而抑制能源價格。

聯準會升息

聯準會收緊貨幣政策往往帶給市場衝擊，《彭博》經濟研究模擬聯準會若在2022年進行3次升息會發生的情況，暗示利率在達到2.5％之前會持續升息，而目前股市及房地產等泡沫吹得更大，讓這次緊縮循環會更加棘手。《彭博》預估2023年初美國將經濟陷入衰退，新興經濟體如巴西、埃及、阿根廷、南非及土耳其等「BEASTs」國家遭受的打擊則最重。至於沙烏地阿拉伯、俄羅斯和台灣則因債務很少、帳順差充裕，於新興市場中資本外逃的風險顯得較小。

中國經濟趨緩

中國經濟在2021年第3季開始停滯，目前除了恆大等地產商危機外，中國擴大防疫封鎖措施也嚴重拖累經濟。《彭博》預估，中國經濟到2022年將成長5.7％。如果成長率再降至3％，將重創全球原物料商品市場引發連鎖反應，屆時大宗商品出口國將少了主要買家，將重演2015年中國股市崩盤帶來的影響，破壞聯準會的緊縮計劃。

歐洲政治動盪

歐洲央行過去控制好政府借貸成本，度過新冠危機，如今義大利、法國將於2022年面臨總統大選挑戰，若屆時義、法等關鍵國家由疑歐派掌權，歐洲央行將會失去政治支持，引爆歐債危機。《彭博》推估，2022年底歐元區GDP可能減少逾4%，這將令歐元區陷入衰退。

財政政策的未來

瑞銀估計，2022年公共支出的下降額將達到全球GDP的2.5％左右，約為2008年金融危機後導致經濟復甦放緩的財政撙節措施的5倍之多。原因在於過去這一年，各國政府不斷發錢金援補貼國內民眾度過疫情，相關衝擊將延續至2022年，各國普遍財政政策拖緩復甦，唯中國、日本為異數，願意在2022年持續擴張財政支出。

糧價飆漲

食品價格的飆漲與飢餓往往容易導致社會動盪，新冠疫情及全球氣候異常已讓全球糧價不斷飆升，而2022年糧價卻只會繼續上漲。過去，2011年糧價暴漲時，中東就爆發「茉莉花革命」動亂，蘇丹，葉門和黎巴嫩如今還存在當時的風險中。

地緣政治風險

《彭博》認為，超級大國戰爭是最糟糕的情況，如果台海緊張程度上升，不管是北京當局選擇對台灣實施經濟封鎖，或直接派遣解放軍攻台，都會重創晶片半導體的供應，不只影響全球的智慧型手機與汽車生產，也會讓美國在內的主要經濟體受影響，例如可能的美中經濟制裁。

此外2022年還有巴西10月的大選，以及土耳其反對派施壓讓2023年的大選提前至2022年，2大區域的政治核心變化亦將造成變動風險。
 

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