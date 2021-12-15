再嗆指揮中心「政治凌駕專業」 柯文哲：陳時中沒有專業
台北市長柯文哲接受廣播節目《千秋萬事》專訪時，針對中研院研究室助理研究員感染一事，再度將砲口對準中央，批評防疫指揮中心「政治凌駕專業」外，更直言衛福部長陳時中「沒有專業」引發討論。對此柯文哲今（15）日中午前往台北市議會拜會時，面對記者追問時態度轉趨低調，表示「首長不需要具備專業，背後的幕僚及下屬具備專業就好」。
記者丁上程／台北報導
2021-12-15 13:15:32
針對中研院研究室傳出病毒外洩導致女助理研究員感染一事，柯文哲在接受專訪時表示，這件事情相當奇怪，當初確診消息傳出時，一度誤傳為「老鼠咬傷導致確診」，但這一聽就知道不是老鼠咬的，「我覺得指揮中心很奇怪，後面那排的人（幕僚）以前都是我同事，都是同一批老師教出來的，怎麼會做出那些決策？怎麼會政治凌駕專業？」
主持人王淺秋也追問「那陳時中呢？」柯文哲則脫口而出表示「他是本來就沒有專業」不過也隨著表示指揮中心後排的都是專業人士，防疫的部分不算是陳時中的專業。柯文哲強調實驗室感染一案，整起案件一聽就知道問題在哪裡，他看確診者在中研院工作5個月就離職，「好的部隊要訓練穿脫沒那麼容易」，這代表管理不良，一聽就知道是實驗室污染。