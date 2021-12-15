衝刺公投四個不同意！卓榮泰、陳正德陪林延鳳北投催票

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陳正德下午號召支持者在服務處前舉行公投說明會，陳正德為林延鳳掛保證肯定她優質肯打拚，是值得推薦的市議員參選人。他說，看著她從助理一路走來的歷練，對市政有很深的了解，而且是他台大的學妹，籲請大家支持會做事、在地看得到的議員參選人。
陳正德也呼籲民眾對於四大公投堅定投下四個不同意，不同意反美豬公投、不同意重啟核四、不同意遷移三接、不同意公投綁大選等，支持台灣走向國際、能源轉型、電力安全及選務有序等。
林延鳳說，踏入政界從擔任駐日大使謝長廷的助理開始，也歷經多位民意代表的助理，長期受到謝長廷的栽培，從他身上學習到很多。她並希望能將這個謝長廷維持了35年的「起家厝」傳承下去。
卓榮泰表示，從台灣頭到台灣尾幾乎沒有可以延續35年的服務處，有許多人在這邊當選民意代表，培養了不少戰將與人才，不只有4位議員、5位立委曾在此當選，還出了兩位民進黨主席。他希望林延鳳能延續服務精神，讓北區服務處和林延鳳繼續替鄉親帶來實質的幫助與建設。
卓榮泰也關切四大公投案，呼籲民眾18日週六相約去公投 ; 一人拉4票，一起用四個不同意讓台灣更有力。
結束在陳正德服務處舉行的公投說明會，林延鳳展開車隊掃街，穿梭於北投區的大街小巷，向市民催票，用四個不同意守護台灣。