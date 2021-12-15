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柯文哲批沒專業！爆莫德納「放到過期」　陳時中反打臉　

▲衛福部長陳時中。（圖／記者許若茵攝，2021.12.15）
▲衛福部長陳時中。（圖／記者許若茵攝，2021.12.15）

編輯中心/綜合報導

2021-12-15 13:28:08｜2021-12-15 13:43:56

台北市長柯文哲接受廣播節目《千秋萬事》專訪時，砲轟衛福部長陳時中「沒有專業」，還爆料說「有一批莫德納疫苗放到過期被報廢」。對此，衛福部長陳時中否認有疫苗被報廢的情事，但透露有11萬劑莫德納疫苗將於12／21到期，確實在調度消化。

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柯文哲在廣播節目上談防疫，講到中研院女染疫一案，柯文哲表示，「我覺得指揮中心很奇怪，後面那排的人（幕僚）以前都是我同事，都是同一批老師教出來的，怎麼會做出那些決策？怎麼會政治凌駕專業？」提到陳時中柯文哲更脫口，「他是本來就沒有專業」，批評台灣接受別人送的疫苗，比政府買的疫苗還多，更爆料有一批莫德納疫苗過期報廢。

▲台北市長柯文哲接受廣播節目專訪時，表示防疫指揮官陳時中沒有專業，而是靠後排的專業人士在支撐。（圖／翻攝《千秋萬事》直播）
▲台北市長柯文哲接受廣播節目專訪時，表示防疫指揮官陳時中沒有專業，而是靠後排的專業人士在支撐。（圖／翻攝《千秋萬事》直播）
對此，陳時中於中午接受媒體訪問時駁斥有疫苗過期報廢，否認有任何類似情況，但透露有一批11萬劑莫德納疫苗將於12／21到期，最近正在積極調配，希望不要放到過期。

而對於柯文哲「沒有專業」的批評，陳時中則說「調配疫苗是物流專業」，強調指揮中心是負責協調，防疫相關決策有專家會議討論。認為已經努力克服困難，一步步努力在做。（編輯：倪浩軒）

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