「神秘疾病」肆虐南蘇丹已釀89死 WHO急派小組採樣調查
非洲東北部國家南蘇丹近日傳出爆發未知的「神秘疾病」，迄今已經造成至少89人死亡。世界衛生組織（WHO）目前已經派出了緊急應變小組前往當地，從病人身上採集樣本進行調查。當地官員表示，疫區是遭受嚴重洪災的區域之一，但目前初步檢測結果顯示這個「神秘疾病」並非霍亂。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-12-15 13:40:29
綜合外媒報導，南蘇丹瓊萊州（Jonglei state）的北部城市方加克（Fangak）近來有爆發一種未知的疾病，疫情快速蔓延，造成當地至少89人死亡。由於方加克是嚴重洪災區域之一，最初專家推估是霍亂，但初步樣本檢測並非如此。
世界衛生組織已經派出了緊急應變小組前往當地，進行採樣工作，以便進行調查以及風險評估。世界衛生組織發言人巴雅（Sheila Baya）表示，由於當地洪災氾濫，緊急應變小組必須乘坐直升機才能抵達方加克，目前應變小組也正在等待交通工具送他們回到首都朱巴。
報導指出，猛烈洪水連續三年襲擊南蘇丹，當地持續面臨災難性的人道危機。洪水切斷了社區獲得食物和其他重要商品的供應，最近一場60年以來最嚴重的洪水更影響了超過70萬人。土地住宅公共事務部長表示，嚴重的洪水加劇了瘧疾等疾病的傳播，並且導致兒童營養不良，再加上該地區油田污染了水源，導致家畜死亡。國際慈善機構無國界醫生組織也表示，自從洪災肆虐以來，因為嚴重營養不良而住院的兒童人數翻倍，當地嚴重急性營養不良水準已經是達到平均值的2倍。