焚化爐回饋金辨餐會　議員質疑違反使用

中市烏日南里里動用「焚化爐回饋金」舉辦餐會，市議員李天生今 (15) 日質疑違反回饋金使用規定及行政中立，市長盧秀燕解說，回饋金使用，要經過監督委員會審查通過，同時尊重地方意見，交由里長主導，而里長並不受到行政中立法的規範。

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李天生指出，南里里使用焚化爐回饋金，分別於 12 月 6 日舉辨「風雨運動場啟用典禮」， 12 日舉辨「風雨操場落成感恩餐會」，另外社區發展協會 18 日再舉辨「 110 年度南里里民文康聯誼活動」；其中感恩餐會共辦 75 桌，每桌 4 千元，共花了 30 萬，同時只邀請特定政治人物到場，涉嫌違反行政中立。

李天生質疑，焚化爐回饋金為政府公帑，使用在辨理餐會，菜色豐富，同時還有外地人網紅「音地大帝」參加享用，如此花費涉嫌違法，難杜悠悠之口。

民政局長吳世瑋說，焚化爐回饋金使用，需要提報計畫並經監督委會審查通過，至於如何使用，則尊重地方意見，交由里長主導，不過超過 10 萬元活動，委由公所代辨理發包，至於參加對象，完全由里長主導。

市長盧秀燕強調，回饋金使用行之有年，目的是回饋地方，因此完全交由里長主導，餐會活動也有其他政治人物助理到場，並沒有不公平，而里長並不適用行政中立法的規範。

環保局說明，烏日焚化廠回饋金預算編列於烏日區公所，由各里辦公處提使用計畫後，經回饋金運用審議委員會審議通過後執行；依回饋地方自治條例第 7 條規定，回饋金可運用於「回饋區居民文康、體育、藝文及敬老慈幼等活動事項」等範圍，只要運用範圍符合規定，環保局均尊重地方決定。