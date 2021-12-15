買方不等了！購屋樂觀指數連亮12顆綠燈

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業者指出，「購買房地產時機」自去年4月才開始編列，剛好是第一波疫情爆發後不久，因此最能真實反映在兩波疫情前後，民眾對於購置房地產的信心變化。指數顯示，民眾在去年8月之前的購屋心態確實偏悲觀，但之後便一路反轉向上、連亮12顆綠燈，迄今仍保持高度樂觀水準。
值得注意的是，今年疫情趨緩後出現的恐慌性買盤，去年也出現過類似的狀況，雖然引來政府祭出包括央行選擇性信用管制，以及實價登錄2.0、房地合一稅新制等房市調控「組合拳」，期間更經歷了疫情二度爆發、全國進入三級警戒等艱困時刻，但指數始終保持在代表樂觀的100以上。
對此，業者分析，今年疫後房市漲勢兇猛，主要原因在於民眾經過半年的觀察發現，疫情與政策打房對於房市並未造成太大衝擊，疫情過後反倒因觀望買盤大舉出籠，造就房市交易爆量成長。再加上因疫情造成工資、原物料與營建成本大漲不斷堆高房價，民眾憂心「愈晚買會愈貴」，最近甚至出現追價心態。
無獨有偶，另一間大型房仲集團公布的第四季購屋趨勢報告，也得出與上述調查結果相似度極高的結論。該份報告指出，隨著全國防疫限制陸續鬆綁，加上疫苗接種覆蓋率提升，民眾的恐慌情緒降溫，對於國內景氣看法已轉趨正向樂觀，看好第四季景氣的民眾，比例較上季大幅增加14個百分點。
在看好國內景氣的基礎上，民眾對於第四季房市也感到高度樂觀。調查結果顯示，全台民眾看漲房價的比例高達63%，不僅創下2008年第二季以來新高，更與上季調查時，高達30%民眾看跌房價、僅42%看漲有著天壤之別，而通膨隱憂、低利率環境持續，是民眾預期房價上漲的主因。
除此之外，民眾對於房價上漲的預期，也有很大一部分來自對於自身居住地區房價的真實感受。調查結果發現，全台有高達7成民眾認為，自家周邊房價在近1年內上漲5%，近期房市交易火熱的台中、台南與新竹縣市地區民眾，對於房價上漲的感受更是深刻，有高達3~5成認為房價漲幅至少1成。
主持該份調查的永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，兩波疫情過後房市都出現強力反彈，已大幅提高民眾購屋信心與進場購屋意願。調查結果發現，有高達53%的民眾認為，現在到明年上半年之前都是好的房市進場時機點，且當中有超過半數認為「晚買不如早買」，最佳購屋時機點就在眼前。