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蔡健雅、蕭煌奇竹縣嗨跨年 邀您看煙火、抽汽車

▲新竹縣長楊文科、新竹縣不動產開發商業同業公會理事長楊勝翔、榮譽理事長吳國寶邀請白冰冰、台語天后張涵雅、天王翁立友等人正式啟動「2022公益慈善跨年晚會」。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣長楊文科、新竹縣不動產開發商業同業公會理事長楊勝翔、榮譽理事長吳國寶邀請白冰冰、台語天后張涵雅、天王翁立友等人正式啟動「2022公益慈善跨年晚會」。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-12-15 14:07:19

新竹縣政府以「幸福竹縣，感謝有你」為主題舉辦「2022公益慈善跨年晚會」，將於31日下午5時30分隆重登場，祭出超強卡司金曲天后蔡健雅、金曲歌王蕭煌奇等，還有180秒華麗絢爛煙火秀，汽車摸彩等，新竹縣長楊文科邀約全台鄉親朋友一起來新竹縣政府前廣場看煙火、跨新年，用發票兌換摸彩券，還有機會抽到最大獎TOYOTA汽車!

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新竹縣政府今（15）日舉辦活動宣傳記者會舉行，邀請剛成為新竹縣民的白冰冰擔任主持人，白冰冰也直呼遷居峨眉後，感到「新竹縣真是個好地方!」，緊接著台語天后張涵雅、天王翁立友帶來精彩歌曲，為跨年活動炒熱氣氛。

▲「2022公益慈善跨年晚會」同樣由白冰冰擔任主持人，今年遷居峨眉的她也大讚「新竹縣真是個好地方!」。（圖／新竹縣政府提供）
▲「2022公益慈善跨年晚會」同樣由白冰冰擔任主持人，今年遷居峨眉的她也大讚「新竹縣真是個好地方!」。（圖／新竹縣政府提供）
新竹縣長楊文科表示，為感謝這一年來，不畏疫情影響努力與辛勤生活的大家，新竹縣連續第二年舉辦跨年晚會，今年安排老中青幼各年齡成熱愛的「超強陣容卡司」開唱，首先由2021新竹縣客家新曲獎最佳創新歌曲獎的獲獎歌手揭開序幕，緊接著MC HotDog熱狗、蔡健雅、蕭煌奇、張涵雅、美秀集團、麋先生、宇宙人、翁立友、廖柏雅、安苡葳等，要和大家一起倒數迎新年，讓民眾帶著幸福與感恩迎接新的一年。

楊縣長也宣布，今年跨年晚會抽獎活動獎項超級豐富，包含頭獎兩輛TOYOTA汽車、gogoro電動機車、Iphone手機、液晶電視、樂園門票等多項好禮。

楊縣長指出，除了新竹縣各鄉鎮市家戶皆會發送1張摸彩券外，並以發票做公益抽大獎，12月31日下午3時到晚上7時在跨年晚會活動會場，憑11、12月紙本發票5張或電子發票3張，可兌換摸彩券1張，非新竹縣民的朋友也可兌換，每人每次限兌3張，限量2萬5千張換完為止。

本次活動由新竹縣不動產開發商業同業公會贊助辦理，理事長楊勝翔表示，抱著取之於社會、用之於社會的心，這次和縣府再次促成第2年跨年晚會，晚會結餘款項將全數捐給新竹縣公益慈善團體，讓眾人在幸福感恩的氣氛下揮別2021，迎接嶄新的一年。

活動也可透過中視綜合台、中視新聞粉絲專頁、中視新聞YouTube以及楊文科粉絲專頁收看直播，同步感受現場的歡樂氣氛。更多活動詳細請見活動官網(http://hsinchuyearendfestival.com/Newyear )

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