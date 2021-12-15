蔡健雅、蕭煌奇竹縣嗨跨年 邀您看煙火、抽汽車

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新竹縣長楊文科表示，為感謝這一年來，不畏疫情影響努力與辛勤生活的大家，新竹縣連續第二年舉辦跨年晚會，今年安排老中青幼各年齡成熱愛的「超強陣容卡司」開唱，首先由2021新竹縣客家新曲獎最佳創新歌曲獎的獲獎歌手揭開序幕，緊接著MC HotDog熱狗、蔡健雅、蕭煌奇、張涵雅、美秀集團、麋先生、宇宙人、翁立友、廖柏雅、安苡葳等，要和大家一起倒數迎新年，讓民眾帶著幸福與感恩迎接新的一年。
楊縣長也宣布，今年跨年晚會抽獎活動獎項超級豐富，包含頭獎兩輛TOYOTA汽車、gogoro電動機車、Iphone手機、液晶電視、樂園門票等多項好禮。
楊縣長指出，除了新竹縣各鄉鎮市家戶皆會發送1張摸彩券外，並以發票做公益抽大獎，12月31日下午3時到晚上7時在跨年晚會活動會場，憑11、12月紙本發票5張或電子發票3張，可兌換摸彩券1張，非新竹縣民的朋友也可兌換，每人每次限兌3張，限量2萬5千張換完為止。
本次活動由新竹縣不動產開發商業同業公會贊助辦理，理事長楊勝翔表示，抱著取之於社會、用之於社會的心，這次和縣府再次促成第2年跨年晚會，晚會結餘款項將全數捐給新竹縣公益慈善團體，讓眾人在幸福感恩的氣氛下揮別2021，迎接嶄新的一年。
活動也可透過中視綜合台、中視新聞粉絲專頁、中視新聞YouTube以及楊文科粉絲專頁收看直播，同步感受現場的歡樂氣氛。更多活動詳細請見活動官網(http://hsinchuyearendfestival.com/Newyear )