Yahoo 2021十大戲劇排行 這部台劇緊追《魷魚》奪亞軍
2021年疫情影響民眾生活步調，三級警戒以來歷經電影院關門，民眾「宅家追劇」儼然成為新生活運動。Yahoo奇摩15日公布2021年度「十大戲劇排行榜」，盤點今年討論度最高的十大優質神劇。韓劇熱持續發燒，強占榜單半數席次，剛入圍金球獎3項提名的《魷魚遊戲》紅遍全球，榮登「十大戲劇」冠軍寶座，而宋慧喬主演的《現正分手中》11月上映就上榜第7名，更力壓前夫宋仲基的《黑道律師文森佐》。台劇亦表現不俗，年度最夯台劇《俗女養成記2》緊追《魷魚遊戲》拿下亞軍，攜消防職人劇《火神的眼淚》、史詩巨作《斯卡羅》奪年度三大台劇！
娛樂中心／綜合報導
2021-12-16 01:00:00
韓劇強勢攻佔半數席次！榮登十大戲劇冠軍寶座的韓劇《魷魚遊戲》在全球掀起熱潮，不僅成為韓國史上第一部登上Netflix全球收視冠軍的影集，更獲得第79屆金球獎（Golden Globe Awards）電視類3項提名，被譽為2021年現象級影集。其他上榜韓劇包含療癒暖心的《海岸村恰恰恰》登上榜單第4名，男女主角金宣虎、申敏兒因劇爆紅，金宣虎從捲入墮胎風波到如今華麗翻身，一舉一動皆引發劇迷熱烈討論；姊弟戀愛情劇《現正分手中》11月初上映就入榜第7名，睽違三年再演電視劇的宋慧喬，加上當兵前最後演出的張基龍被譽為年度顏值最高韓劇組合；而在疫情升溫期間上映的《我是遺物整理師》，新穎的題材加上溫暖的劇情賺人熱淚，排名第9；宋仲基主演的話題韓劇《黑道律師文森佐》是離婚後復出的第一部代表作，激起粉絲熱議，擠進榜單第10名。
延續去年台劇豐沛的創作能量，今年也有許多膾炙人口的台劇作品入榜，超高人氣的《俗女養成記2》拿下亞軍，僅次《魷魚遊戲》，繼第一季挾帶金鐘鍍三金的超強氣勢，第二季播出後備受好評，打破「第二季走下坡魔咒」，堪稱是台灣最成功的IP劇集之一。而消防職人劇《火神的眼淚》點出消防員在現實生活中遭遇的種種問題，揪心內容及大結局讓許多人為之動容，更掀起民眾對消防安全問題的重視，登榜第3名。史詩級時代劇《斯卡羅》斥資超過2億，上映即引發討論熱度，甚至掀起一波歷史辯論潮，極度考究的歷史背景和場景，被譽為台灣時代劇代表作之一，排名第6名。而今年亦有2部陸劇入榜，包括最強CP迪麗熱巴、楊洋所主演的暢銷言情小說改編劇《你是我的榮耀》、以及由鍾漢良、譚松韻主演的撒糖古裝劇《錦心似玉》。
值得注意的是，在11月底上線的《華燈初上》也引起網友熱議，依據網友高聲敲碗第二季與第三季的回響，想必熱度將持續至2022年，有望角逐明年度的戲劇排行榜！（編輯：楊穎軒）
2021年度十大戲劇排行榜
1. 《魷魚遊戲》
2. 《俗女養成記2》
3. 《火神的眼淚》
4. 《海岸村恰恰恰》
5. 《你是我的榮耀》
6. 《斯卡羅》
7. 《現正分手中》
8. 《錦心似玉》
9. 《我是遺物整理師》
10.《黑道律師文森佐》