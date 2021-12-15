韓國新增近8千例！病床塞爆等嘸床　將叫停「與疫共存」

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在確診激增的同時，重症患者也快速增加，繼14日首度突破900例之後，15日增至了964例新高，同樣是11月初的3倍。隨著重症病例攀升，全國重症病床使用率高達81.4%，首都圈更是高達86.4%，單看首爾，重症病床使用例逼近九成，相當於飽和的狀態，在首都圈至少有728名患者等待了超過一天仍然排不到病床使用。
重症患者人數暴增讓韓國醫療體系幾乎處於「癱瘓」狀態，嘉泉大學吉爾醫院傳染病學教授嚴仲植（엄중식，音譯）先前更指出，剩餘的床位很少，但是重症患者每天仍以一定的速度出現。嚴仲植無奈表示，如果醫護人員成功降低死亡人數，那麼醫院就不會有額外的重症病床，形容這種情況「諷刺」又「絕望」。
韓國自11月放寬防疫措施，實施「與病毒共存」模式之後，單日新增確診病例在5000至8000例之間徘徊，重症病患以及死亡人數均大幅增加。中央防疫對策本部提交的短期預測顯示，若是社交距離限制放寬、移動量增加，以及Omicron病毒擴散等原因，將會導致疫情進一步惡化，本月底恐會達到1萬例，到了明年1月可能將會達到1.5萬例至2萬多例。
有鑒於15日通報新增確診逼近8000例，重症病例接近1000例，韓國當局初步決定暫停「與病毒共存」模式，重新採取高強度的保持社交距離措施，並且考慮調降私人聚會人數上限、限制公眾聚集設施營業時間。
韓國務院總理金富謙表示，年底以前將會迎來這一波流行最大關口，政府將把籌措病床和疫苗接種做為防疫工作的重中之重。金富謙補充說明稱，將會優先擴充並提高病床運轉率，增設定點救治醫院，以及增加專門收治傳染病患者的療養醫院，以減少等待床位的高齡患者。
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