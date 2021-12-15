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籲替南部鄉親想　陳其邁：不同意三接遷離、終止南電北送

▲高雄市長陳其邁於民進黨中常會中進行報告。（圖／記者黃宣尹攝影，2021.12.15）
▲高雄市長陳其邁於民進黨中常會中進行報告。（圖／記者黃宣尹攝影，2021.12.15）

記者黃宣尹／高雄報導

2021-12-15 14:18:44｜2021-12-15 14:18:58

民進黨中常會今（15）日移師高雄左營蓮潭會館舉行，地主、高雄市長陳其邁於會中表示，針對公投，拜託大家替南部鄉親想一想，讓南部也能夠在產業投資、空氣品質、生態平衡上取得絕佳平衡，因此要投下不同意遷建三接，終結南電北送。

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陳其邁表示，回到高雄擔任市長1年3個月，今年開始除了缺水、疫情，還發生了城中城事件，當然還有很多市政推動，可說是關關難過關關過。疫情之後要讓經濟復甦，高雄也配合五倍券政策推出高雄券，在中央政府總統蔡英文領導下，讓民眾度過疫情挑戰、快速復甦。

陳其邁談到公投時，呼籲南部鄉親不同意遷建三接，也要終結南電北送。如果三接停建，高雄要燒煤，風吹一吹吹到屏東，空氣品質不好，所以對南部地區而言，最重要的就是加速減少燃煤電廠，替換天然氣的發電，這對這裡的空氣品質至為重要。

陳其邁說，作為高雄市長，必須確保市民空氣品質、確保產業用電無虞，拜託大家也能替南部鄉親想一想，讓南部也能夠在產業投資、空氣品質、生態平衡上取得絕佳平衡，「我很誠懇、理性、用科學分析用電需求，向市民朋友跟大家報告」。

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