NBA／將三分的火炬傳承下去　偉大的Curry、偉大的聯盟

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在2011年2月9日，塞爾提克在TD北岸花園球館對上湖人——同樣是在第一節投進兩顆三分、同樣是在前紀錄人面前——Allen突破了Miller的紀錄。這位宛如史達林格勒出產的標準化射手模型，一絲不苟的退回球場另一邊防守，但隨後哨音響起，他也立刻被情緒給充滿，並且和來到紀錄台前和前輩擁抱。
Miller也真心為Allen感到開心，他說「所有紀錄都是用來被打破的」，這位名人堂傳奇球員對於自己是一名射手感到自豪，也視後人對自己的超越為一種尊敬。在那當下，Miller說：「我為他(Allen)感到開心，因為他是出色的球員。．．．我倆都喜歡談論投籃，而且投籃也是我們的專長。」
送出那一次助攻的是Rajon Rondo，如果我們忘記綠軍後來發生的那些事，那是很感人的一幕。他們都是專注於比賽的球員，但在暫停之時，Allen上前和Rondo致意，後者也恭喜老大哥達成了紀錄。而之後在板凳區，他又再次說了一遍。
那個情景，直到今天還是十分深刻。重點不是在於數字有多難以企及，或是紀錄背後的價值和社會意義，而是所有人對於此事重視的態度。顯然那時候三分投射還不是聯盟主流，二號位的跑位射手也快成為歷史遺跡了，但那個當下，整個聯盟都在期待Ray超越Reggie，他們嚴肅且興奮地對待這件事，說明了這個紀錄、那個時刻的當下和創紀錄的人有多麼偉大。
這一群擁有籃球涵養以及歷史感的人，就是美國籃球之所以強大的原因。那也是台灣籃球可以去努力做到的目標。
當今天Curry打破紀錄時，Miller、Allen都能到現場看球，這其實是非常難得的。也是因為三分球在這10年快速發展成為顯學，紀錄刷新之快，讓人難以想像，所以我們才能看到3位前後任的歷史紀錄保持人在壯年之時留下合影。
不同於賽跑這種運動，籃球大部分的紀錄是相對紀錄，你在A隊球員防守下的命中率，和他在B隊球員防守下的命中率，是不能直接比較的。但有一項數字可以，那就是罰球。從統計數字來看，至少從進入千禧年以來，每一年的罰球命中率都在增長，這就說明了球員的投射技術是不斷向上成長的。而從防守強度、質量和數量上來看，我們也可以大膽的說Curry在投籃技術上已經超過了Miller和Allen，這是無庸置疑的事。
在1979-80賽季，聯盟球隊場均三分出手數只有2.8次，命中0.8個；2009-10賽季——Curry加入NBA的首季，聯盟場均三分出手18.1次，命中6.4個；2014-15賽季，Curry勇士拿下第一座冠軍，聯盟場均三分出手22.4次，命中7.8個；本賽季，聯盟場均三分出手35.4次，命中12.3個。我們只需要記住這些就可以了。
但Curry理解「在巨人的肩上看世界」的謙卑，他直到今日才承認自己是史上最佳射手，並且盛讚前輩對於這項技藝發展的推動和意義，他說：「我如今能夠在麥迪遜廣場花園，在Ray Allen及Reggie Miller的身邊做到這一點，這對於我來說都太特別了。」
一向對Curry推崇有加的Draymond Green在前幾天受訪時，講了句有些煞風景的話，他毫不猶豫地認為Curry的紀錄總有一天會被其他人給打破。但若放到整個籃球歷史的大角度來看，我們知道Green的看法不但是正確的，也是對Curry、Miller和Allen的推崇。
就如同如今看到總冠軍獎盃時，我們就不會忘記Bill Russell；在灌籃大賽時，我們不會忘記Vince Carter；提到「大三元」紀錄，Oscar Robertson、Jason Kidd和Russell Westbrook的非凡天賦就會再度被提起；而當獎勵最佳防守球員時，Dwight Howard、Ben Wallace這些名字也會一再被提及。
對紀錄的尊崇就是對歷史的再次檢視，他提醒我們過去發生的事，並使其歷歷在目。當我們得去討論籃球哲學、談論比賽的意義時，它總會提供給我們寶貴的經驗。而很高興能看到的是，今天這個特別的夜晚，所有人都是這麼做的。
「我當初打破Miller的紀錄時，他給足了我尊重。所以今天，我想要在現場見證Curry打破我的紀錄。」Allen是那麼說的，「火炬已經傳承下去了，交到了正確的人手裡，祝賀Dell Curry、Stephen Curry和整個Curry家族的人！」偉大的射手，偉大的歷史時刻，偉大的傳承。