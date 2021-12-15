不同意三接遷離！黃偉哲：同島一命、也不能要南部的命
民進黨中常會今（15）日移師高雄左營蓮潭會館舉行，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長潘孟安分別上台報告。翁章梁表示，這次公投比選縣長還重要，因為選縣長不能夠改變台灣方向，公投結果會改變台灣方向；潘孟安則說，希望首投族把第一次奉獻給台灣，今天公投決定的是下一代承擔的台灣，18歲以上的大家要一起做出選擇。
記者黃宣尹／高雄報導
2021-12-15 14:37:19
翁章梁說，自己昨天晚上在戰車繞到9點，今天晚上也安排繼續鼓舞大家禮拜六出來投票。他說，這次公投很重要，比選縣長還重要，因為選縣長不能夠改變台灣方向，公投結果會改變台灣方向。
翁章梁也說，嘉義縣會總動員，交出漂亮成績單，為台灣做一點事，為總統蔡英文對嘉義的支持，希望能夠一起為台灣奮戰。
黃偉哲說，未來還是需要更多的電，不管是關鍵性產業進駐、民生用電增加，高雄、屏東、台南的電需要兼顧民生跟產業，雖然同島一命，但也不能要我們的命，南部鄉親的健康、自己的產業政策、民生政策都要兼顧。
潘孟安表示，空污都集中在大武山下，即使沒有重工業的屏東，冬天照樣空氣品質不好。呼籲屏東鄉親，要保有乾淨的肺部呼吸空氣，就要終止煤碳，且把相關三接接好。
潘孟安也說，屏東核三廠南電北送，供應中南部的電，過去屏東核廢料還在核三廠內，既然沒辦法處理，那核三廠2025年要如期除役。潘孟安也說，希望首投族把第一次奉獻給台灣，今天公投決定的是下一代承擔的台灣，18歲以上的首投族要一起選擇台灣的未來。