同層旅館2例陽性確診！恐為交互感染　剩餘房客緊急移出

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羅一鈞指出，居家隔離者有同住家人4位，已採檢陰性；檢疫旅館員工皆打過2劑疫苗，9位採檢為陰性；同樓層住戶有11位，其中4位陰性，2位檢驗中、4位待採檢，1位檢驗出陽性，是今天公布的境外移入個案案16870。
羅一鈞說，案16870，是30多歲本國籍男性，12月5日從美國入境，12月6日出現喉嚨痛、右側扁條線腫脹等，透過視訊診療，出現症狀前天才裁減陰性，因而沒有再安排採檢，症狀也在8日好轉，本次擴大採檢後才發現為陽性，Ct值31。
羅一鈞表示，目前不排除是交叉感染，也有可能是獨立事件，一切都必須等待基因定序結果，才能做判讀；另外，台北市目前已安排將同樓層的檢疫者全數移出至其他檢疫空間進行安置，衛生局已經取得旅館內部監視器，接下來也會就內容做進一步分析，同步調查是否為家戶感染。
羅一鈞也說明，目前看來案16870發病時間比案16859早，即便兩案住在相鄰房間，目前尚無法排除為個別獨立事件，若確定為交互感染，也不排除會把境外移入個案改列為本土個案。
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