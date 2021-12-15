辭主委要位子？邱奕勝：會跟大家一起為黨打拼！

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邱奕勝表示，他現在是桃園市議會議長，桃園13個行政區都有他的議員同事，他都會配合議員做好地方服務，辭去黨部主委能夠讓黨主席有更大的處理空間。對外傳明年國民黨桃園市長參選人選可能以徵召方式產生，邱奕勝回應，那是黨主席的職權，不是他可以決定的。對於是否會參選下屆桃園市長選舉到底？邱則說，現在就是把議長的工作做好。
邱奕勝在黨慶活動致詞時強調，自己個人的未來去路不重要，「台灣前途比我個人還要重要、桃園前途比我還重要」，他在桃園議會已經20多年，在朱立倫任桃園市長的8年任內和朱一起打拚，兩人有革命情感。
對於外界關注他為何現在要辭去黨部主委一事，邱奕勝表示，主委很多人來當都非常適合，每一階段都有其任務，「我不是要給主席找麻煩，也不是辭主委要位子」，認識他的人都清楚他是一個講感情的人，「我跟黨有感情，我只會跟大家一起為這個黨來打拚，我不會給這個黨找任何麻煩」，重申會跟大家站在一起繼續為桃園打拚。
對於邱奕勝請辭一事是否與選舉有關？朱立倫表示，現在就是全力拚公投，邱的責任心很重，也希望明年選舉布局更好。朱立倫肯定邱奕勝是好的議長、很好的主委，也是桃園市很重要的領導人；他重申，有關選舉的事，國民黨都是在做整體的布局，議長責任心很重，希望明年布局能夠更完善，不過一切等公投後再講。