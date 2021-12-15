COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

巷仔內／民進黨拚公投「南票北補」　盼四個不同意完封

▲民進黨中常會移師高雄，期盼「南票北補」，守住1218四大公投。（圖／民進黨提供）
▲民進黨中常會移師高雄，期盼「南票北補」，守住1218四大公投。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／特稿

2021-12-15 16:36:46

民進黨今（15）日中常會移師高雄，總統蔡英文率領高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長潘孟安針對公投分別公開發表談話。除了4位縣市首長「分眾溝通」，訴諸自己城市的鄉親外，蔡英文與中常委在閉門會議中提及，期盼高雄市要開出全國最高的不同意票數，而台南市要開出全國不同意票數比例最高，盼「南票北補」，力拚四個不同意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨今日中常會移師高雄左營蓮潭會館舉行，會中黃偉哲說，高雄、屏東、台南的電需要兼顧民生跟產業，雖然同島一命，但也不能要南部鄉親的命，南部鄉親的健康、自己的產業政策、民生政策都要兼顧。

陳其邁也說，作為高雄市長，必須確保市民空氣品質、確保產業用電無虞，拜託大家也能替南部鄉親想一想，讓南部也能夠在產業投資、空氣品質、生態平衡上取得絕佳平衡。訴求各自的市民、南部鄉親的意義不言可喻。

蔡英文在中常會前記者會中也表示，公投與南台灣發展有3個相關，包含南台灣需要安全、穩定、環保的能源；南台灣的經濟，要持續接軌國際；南台灣的投資要落實，不能缺少穩定的民主環境。

另據了解，蔡英文與中常委在會中提及，期盼高雄市要開出全國最高的不同意票數，而台南市要開出全國不同意票數比例最高，黃偉哲對此更大力鼓掌、點頭肯定。另總統也問與會的大家，大家都表示信心滿滿。

會中也有高雄市議員提及，自己在基層辦座談會效果挺不錯的，有些國民黨籍的里長更帶人來聽座談會，並不用花很多工夫就有很多人來參加座談會。而果貿社區也有綠營的支持者自發性地發文宣。

由於我國政治重心長年偏北，且三接、核四等議題皆與北部較有地緣關係，南部對公投較冷也是預料之內。不過訴求「四個不同意」的綠營大票倉在南部，也因此初期民調確實較為落後，隨著11月初開始動員，1個多月時間民調已一直拉近當中，持續動員南部票倉衝高投票率，「南票北補」補足北部基本盤較為不足的劣勢，最後確有可能出現對綠營較為理想的結果。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您是否同意核四啟封商轉發電？

您是否同意核四啟封商轉發電？

繼續作答
即時
推薦閱讀