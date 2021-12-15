巷仔內／民進黨拚公投「南票北補」　盼四個不同意完封

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陳其邁也說，作為高雄市長，必須確保市民空氣品質、確保產業用電無虞，拜託大家也能替南部鄉親想一想，讓南部也能夠在產業投資、空氣品質、生態平衡上取得絕佳平衡。訴求各自的市民、南部鄉親的意義不言可喻。
蔡英文在中常會前記者會中也表示，公投與南台灣發展有3個相關，包含南台灣需要安全、穩定、環保的能源；南台灣的經濟，要持續接軌國際；南台灣的投資要落實，不能缺少穩定的民主環境。
另據了解，蔡英文與中常委在會中提及，期盼高雄市要開出全國最高的不同意票數，而台南市要開出全國不同意票數比例最高，黃偉哲對此更大力鼓掌、點頭肯定。另總統也問與會的大家，大家都表示信心滿滿。
會中也有高雄市議員提及，自己在基層辦座談會效果挺不錯的，有些國民黨籍的里長更帶人來聽座談會，並不用花很多工夫就有很多人來參加座談會。而果貿社區也有綠營的支持者自發性地發文宣。
由於我國政治重心長年偏北，且三接、核四等議題皆與北部較有地緣關係，南部對公投較冷也是預料之內。不過訴求「四個不同意」的綠營大票倉在南部，也因此初期民調確實較為落後，隨著11月初開始動員，1個多月時間民調已一直拉近當中，持續動員南部票倉衝高投票率，「南票北補」補足北部基本盤較為不足的劣勢，最後確有可能出現對綠營較為理想的結果。