案16859居隔後才確診？黃珊珊：不排除防疫旅館內感染
台北市政府今（15）日下午臨時召開防疫記者會，針對日前從柬埔寨返國的案16859確診狀況進行說明。由於該案是在防疫旅館內經過14天隔離後才離開，不過卻又在兩天後檢驗確診，引發社會各界關注。對此台北市副市長黃珊珊表示，該名確診個案Ct值偏低，且在居隔前後都有進行採檢且都呈陰性，不排除是在防疫旅館內感染確診。
記者丁上程／台北報導
2021-12-15 16:03:46｜2021-12-15 16:39:09
黃珊珊表示，今天公布的其中一例確診個案，與該名確診個案同層樓的另一名確診者案16870，於14日檢測確診，而該名確診者與案16859在防疫旅館中住隔壁間，且6日起就開始有咳嗽、發燒等確診的症狀。而由於案16859的同住家人目前檢驗都為陰性，因此不排除是在防疫旅館內感染。
而北市府方面也針對飯店員工、同樓層的其他旅客進行採檢，目前也都為陰性，而目前也正在擴大採檢與案16870同團從美國回來的其他旅客。黃珊珊表示，目前已經派遣相關人員到旅館進行相關調查，進行環境採檢後以釐清可能的確診原因。
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