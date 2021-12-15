香港銅鑼灣世貿中心三級火警 約350人天台受困、8人送醫
香港知名地標銅鑼灣世貿中心今（15）日中午傳出火警，由於大廈正進行裝修工程，濃煙從鷹架縫隙噴出，現場一度混亂，約有150人被緊急疏散，目前已知有8人受傷、尚有300多人受困其中等待搶救。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-15 16:07:47
根據港媒報導，銅鑼灣世貿中心12時37分發生火警，下午1時03分火警升至三級大火，消息指出商場內當時有多間餐廳正在營業，濃煙竄入商場後，顧客紛紛奔走逃離現場。媒體統計其中有85人疏散東角道、80人疏散至謝菲道，另外5樓則有350人待在天台等待消防救援。
消防人員表示，目前初步推測起火原因是1樓電錶庫房率先起火，再波及至商場外的棚架。由於大廈正進行裝修工程，六樓至十三樓的餐廳食堂仍持續營業，而十三樓以上的辦公室仍有30至40人受困其中，截至下午2時48分，這場火警導致8人身體不適緊急送醫，其中一名女子神智不清，由救護車緊急送往鄰近醫院。
香港銅鑼灣世貿中心位於香港島銅鑼灣中心地帶，樓高38層且面向維多利亞海灣，主要多為零售、娛樂與餐飲中心。火災發生時現場顧客奔走至商場5樓平台及大廈天台呼救，消防人員必須沿線升起雲梯才能將民眾救至地面，世貿中心附近煙霧迷漫，沿途民眾甚至需要掩鼻經過。