指揮中心稱至今沒有莫德納銷毀 北市府：尊重中央說法
台北市長柯文哲接受廣播節目專訪時，表示有一批莫德納疫苗已經「過期報廢」，更批評中央疫苗政策一團亂，引發社會各界議論。對此防疫指揮官陳時中受訪時表示，到目前為止都沒有莫德納疫苗過期報廢；指揮中心發言人莊人祥則表示，莫德納的屆期疫苗目前都使用完畢，也有少部分是提供給學術單位在實驗動物身上施打。而台北市副市長蔡炳坤則直言，相關疫苗送回中央後，如何處理尊重中央的說法。
記者丁上程／台北報導
2021-12-15 16:18:02
柯文哲在接受廣播節目《千秋萬事》專訪時，對節目主持人王淺秋表示，有一批提供給北市施打的莫德納疫苗，已經「過期報廢」，並質疑中央的疫苗政策有問題。
副市長蔡炳則補充說明，表示北市獲得配額的莫德納疫苗都已全數打完，其中有一批7日到期的疫苗是從外縣市輾轉送到北市施打，有357瓶共4998劑，經過台北車站施打多日後，還剩下11瓶交由負責施打的三總松山分院送回給中央。
至於這11瓶莫德納疫苗最終如何處理？是否已經報廢銷毀？對此蔡炳坤則低調表示，相關未使用完的疫苗都已經交還給中央，至於中央對於剩餘疫苗如何處理，北市復尊重中央的說法。
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