今年台股IPO有27家、籌資300億　明年上看50家聚焦2產業

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今年上市櫃的企業中仍是科技業最多，共有11家，總籌資額為192.2億元大幅領先。另有71家企業申請興櫃，同樣以科技業占大宗。安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤認為，今年受到新冠病毒疫情影響，台灣加權指數雖有跌破17000點，之後在基本面及資金面轉強下，指數在17000點位置，資金在類股輪動，加上台股整體公司獲利佳，本益比降低，有望再創新格局。
今年上半年雖然受到疫情變化影響，但下半年疫情穩定後IPO家數增加，除了低利率推升資金行情、興櫃高價股申請送件、募資金額也創近期新高。從IPO提出上市申請家數來看，截至目前台灣資本市場申請上市中的有11件，產業以半導體類為主；申請上櫃中有13件，以電機機械為主，安永樂觀看待2022年IPO市場。黃建澤預估，今年戰略新版、興櫃家數約71家，再加上目前排隊上市櫃的23家企業，整體而言，明年台灣IPO家數可達到50家。
科技、生技醫療仍是主要IPO產業。黃建澤進一步分析，科技產業在全球政府為減少碳排放目標、對抗氣候變遷，加速電動車的發展下，帶動供應鏈營運起飛。AI、電動車、5G等商機興起，也帶動半導體上、中、下游產業鏈蓬勃發展；生技醫療業為因應疫情及增加治療的醫療量能，將朝向疫苗研發、智慧醫療等相關領域發展。
今年也是全球IPO近20年來最活躍的一年，至今已有2388家在全球上市，籌資額4533億美元，與去年同期相比分別上升64%和67%，其中中國大陸和香港仍是全球IPO活動的重要地區，總計中國大陸及香港的IPO數量586家、籌資額1253億美元，分別占全球的25%和28%。
不過，安永指出，相比全球其他地區和去年表現，A股與香港在2021全年整體表現平穩。2021年香港市場預計共有94家公司申請上市，籌資額3237億港幣，和去年同期相比，IPO數量和籌資額分別減少35%及19%。受中國大陸政府政策影響，對部分行業加強監管、香港股市低迷等多重因素影響，2021年8月至11月IPO活動低迷，創7年來新低。值得一提的是，香港股市的10大IPO籌資額共1883億港幣，10大中的其中5家來自中概股回歸，另有3家為獨角獸企業上市，合計占前10大籌資額的比例超過9成。
另值得注意的是，港交所持續改良上市規則的SPAC制度（特殊目的收購公司）受到關注，為保證上市公司素質，將進一步加強吸引不同業務性質的企業至香港上市。香港作為全球第二大生物科技上市中心，預期有更多生物科技與健康企業上市，其中也不乏海外企業跨境上市。安永認為，在香港隨著中概股回歸，預計明年新經濟公司，如科技、傳媒和電訊，及生物科技與健康企業等，會是香港IPO籌資的主要行業及成長引擎。
至於今年中國大陸A股市場預計共有492家公司申請上市，籌資額5363億人民幣，IPO數量和籌資額分別較去年增加25%和14%，雙雙創歷史新高。此外，自去年10月中國大陸國務院推行註冊制實施後，A股前10大IPO中有7家企業透過註冊制發行IPO，共籌資631億人民幣人民幣，籌資額占前10大IPO的44%。無論是IPO家數還是籌資額，註冊制都占了重要位置，占比分別為75%和64%。
展望2022年，安永表示中國大陸IPO活動將受多種的因素影響，包括中國大陸仍將保持資金流動性合理充裕，上半年較下半年寬鬆彈性或將更大；中國大陸經濟持續復甦並走向常態化；金融市場開放引入更多外資。
此外，中美兩國監管日益嚴格，減少中資赴美的情況，2021年美股市場預計共有39家中國大陸企業首發上市，共籌資140.39億美元，IPO家數和籌資額分別較去年同期上升18%，集資額上升15%，但下半年中國大陸企業赴美上市活動減少，僅有3家中國大陸企業在美上市，IPO家數和籌資額占全年總數8%和3%。