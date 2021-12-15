兄弟合體被抓包裝熟？周予天認脫衣人氣不敵周興哲

▲周予天、周興哲兄弟合體被抓包裝熟？周予天挖苦周興哲在演唱會上脫衣，當然有萬人尖叫。（圖／記者蕭涵云攝）
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▲周予天、周興哲兄弟合體被抓包裝熟？周予天挖苦周興哲在演唱會上脫衣，當然有萬人尖叫。（圖／記者蕭涵云攝）
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-15 18:02:46
周予天、周興哲兄弟難得合體露臉，今（15）日為BURBERRY全台首間男裝專門店開幕站台，剛結束14+7天隔離的周興哲，期滿出關第二天就上工，兩人同框吸引不少粉絲包圍百貨公司專櫃。剛推出新專輯並發行同名寫真集，全裸入鏡的周予天身材成焦點，他羞認脫衣後人氣不敵弟弟周興哲，挖苦「他在演唱會上做這件事，脫衣當然萬人尖叫！」自嘲拍攝寫真集當下，脫完衣服只覺得好冷，兄弟鬥嘴令現場莞爾。
周興哲現場對哥哥好身材表現地不感興趣，輕鬆笑說現在是「幸福開心就好」的狀態，沒有想要趕上哥哥的身材，透露「準備演唱會的時候才會特別訓練」。他受訪表示隔離期間都在聽哥哥的新歌，馬上被抓包，吐嘲剛剛在後台不是說還沒聽過？惹得他趕緊解釋：「近期主打的幾首單曲都有聽，整張專輯是還沒聽過。」 ▲周予天、周興哲難得合體，兄弟卻都想要彼此身上的外套款式。（圖／記者蕭涵云攝） 周予天則趁機澄清，之前傳出練身材會給媽媽過目一事，「我是剛好洗完澡走出來，看見媽媽問她『有沒有變壯？』怎麼可能特地要給她看肌肉！」但也黯然表示，媽媽評價「沒什麼差別」，他氣到為自己平反「明明就差很多」。最自豪手臂的肌肉，得意表示還蠻好練上手的。 ▲周予天分享兩兄弟喜歡的運動不同，因此也不太一起健身。（圖／記者蕭涵云攝） 帥氣的兩人大方表示沒想搶過彼此行頭，弟弟周興哲坦言「我比較老派」，過去比較喜歡西裝，哥哥的穿著則比較偏街頭。但今天為BURBERRY全台首間男裝專門店揭幕，兩人都最欣賞對方身上的外套，周興哲直誇哥哥周予天「very BURBERRY」，直說經典格紋外套是自己的菜。哥哥周予天則分享，比起以前的戰馬標誌，他更喜歡新的TB Logo，「更年輕潮流的感覺。」 ▲周興哲聽聞日前李沐說他玩遊戲最輸不起，坦率表示自己的確很有好勝心。（圖／記者蕭涵云攝） BURBERRY於新光三越A9 1樓開設全台首間男裝專門店，由著名建築師Vincenzo De Cotiis操刀，將標誌性的格紋元素、及經典的黑白與蜜金色融合於店裝，連天花板都藏有方格巧思，濃縮品牌的精髓。穿透感十足的玻璃櫥櫃與陳列，不僅展現Vincenzo玩耍水泥、陶瓷和亮面漆等異材質的功力，完整烘托2022年早春系列、品牌標誌性風衣外套，嶄新Lola和Olympia包款及各式鞋款配件，一應俱全。 ▲BURBERRY進入台灣以來，第一次開設男裝專門店，面子夠大請動周予天、周興哲兩兄弟同框揭幕。（圖／記者蕭涵云攝）