男在女伴飲料倒「謎樣粉末」！外送員急制止 結局尷尬了
近年來外送平台十分受歡迎，送餐時發生的特殊事件，也越來越多元化。就有位女外送員送餐時目睹男客人將「謎樣粉末」倒入女伴的飲料中，立刻上前制止，後續結局雖然超級尷尬，卻仍有不少網友支持她。
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 17:51:47
原PO在臉書《外送師ㄟ543》上詳述過程「剛剛送完三杯飲料給兩個男的，就在旁邊蹲著顧路滑手機，結果餘光飄到他們一直在弄東弄西，仔細看發現他們正在把一小包粉末狀的東西，倒在飲料裡面，本來不是很在意，但後來有個女生出現跟他們會合，那兩個男生就把飲料拿給女生」。
原PO開始擔心「他們是想用藥迷昏那女生嗎？同樣身為女生不能讓這種犯罪發生」，便立刻衝上前大聲提醒那女生「他們有在飲料裡面加料不要喝」。
此時其中一位男子立刻從包包拿出那包粉末，並解釋「這是酵素啦」；但原PO仍堅持「包裝寫酵素不一定就是酵素阿！」男子又開口解釋「倒進去的是我這杯啦，女生那杯沒有」。
女外送員仔細一看，才發現男子的飲料杯緣確實有些粉末，後者還持續耐心解釋，原PO才驚覺真的誤會對方了，「超丟臉道歉完就馬上騎車走了，很慶幸是誤會一場，但希望大家可以雞婆一點，畢竟不知道什麼時候會發生遺憾」。
雖然結局相當尷尬，但原PO熱心的舉動仍獲得不少網友讚賞「謝謝你的雞婆，也許哪天真的可以避免遺憾的發生」、「你做的是對的」、「你好有勇氣喔！我可能不敢當面說…」「哪天真的遇到這種事，你就是拯救了那個人」、「就算可能是誤會還是丟臉還是要做，妳棒棒」。（編輯：潘毅）