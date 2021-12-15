孫盛希下身失蹤辣秀美腿 曝曾送「最爛聖誕禮物」秒尷尬
金曲創作才女孫盛希今（15）日火辣出席BVLGARI Holiday Season配件發表會，一連換穿兩套服裝的她，還下身失蹤秀出長腿。即將迎接聖誕節到來，被問到有收過什麼最差的禮物，孫盛希自曝曾經準備一組環保吸管要交換，這榜上有名的最爛禮物，話一講完現場無不倒吸一口氣，沒想到她還笑著說，「最慘的是我那時還根本忘記帶出門，直到現在都欠朋友一個禮物！」一秒登頂的超雷經驗，榮登超爛禮物冠軍。
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-15 18:41:04
孫盛希傻萌坦言，不知這禮物被認為糟糕，「覺得吸管可以伸縮，而且小小一個放在包包裡很方便」，還想為爛禮物平反。但為自己挑禮物，她可是很有想法，看上新品Serpenti Hobo 象牙蛋白石色小牛皮新月包的她，分享這款乾淨的色彩很適合今天穿著鮮艷的自己，在俐落帥氣打扮中融合了氣質，長揹帶及短提把的實用設計，很推薦上班族搭配。
被問到只能帶一個包包的話，她馬上變心最愛Serpenti珠寶盒包，以20年代珠寶盒為靈感而設計，有如時下流行的化妝箱包款式。孫盛希分享裡頭的隔層，可以把貴重的小物藏在下面，已經點蛇頭裝飾的鍊帶也很特別，現場還和包包對話「嘿！我有見過這個朋友，好想把你帶回家。」
她透露若平常只能背小包出門，一定會裝「音樂人必備的耳機」，最近天氣乾冷也會帶上護手霜。而喜歡自己修長手指的她，還會在包中多放幾款戒指可做替換，「喜歡讓手指看起來更修長、美美的」。
BVLGARI Holiday Season全新設計，捕捉宛如清晨的日光、及星空下閃耀的光芒。標誌性的Serpenti靈蛇，蛻變演化出Serpenti珠寶盒包與Serpenti Hobo新月包，靈感源自Heritage典藏系列作品的蛇頭扣環與拉鍊，帶來細膩優雅的誘人風貌。
Serpenti Full Metal Mesh鍍金小羊皮水桶包，以鏡面亮金色小羊皮襯裡，搭配金屬網設計出軟皮弧形包身，自在流洩光采。而經典圓環主題打造的Serpenti Heritage Mesh淡金色金屬網格晚宴包，將源自羅馬錢幣刻紋的傳奇性雙重鐫刻標誌，藏在包身圈形及鍊帶中，有如迷你戒指般驚喜。