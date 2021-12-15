歐棒咖啡首推「垃圾Plate」 來自紐約美食大口吃很解悶

疫情爆發以來，民眾悶很大！台中車站鐵鹿大街的歐棒咖啡，推出全台首創「垃圾Plate」美食，每盤端上桌，全是堆疊如小山般的炸薯條、大漢堡及披蕯，淋上繽紛多彩醬汁，賞心悅目又澎派，盡情享用很暢快。店長林沅誼表示，沒錯，首推「垃圾特餐」，就是要讓民眾藉由享用美食調劑身心，帶來解悶小確幸！

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林沅誼說，疫情警戒期間，台中車站人潮銳減，位於鐵鹿大街店家等嘸人客，生意慘淡極了。如今隨著國內疫情趨緩，餐飲業出現報復性消費，為搶攻商機，各家無不卯足勁大行銷，歐棒咖啡引進「垃圾Plate」美食外，也研發多款甜點，更能滿足消費者挑剔的嘴，就是希望能藉由美食喚回人潮。

▲歐棒咖啡首推「垃圾Plate」，是來自紐約美食，份量超大的漢堡、披蕯及繽紛色彩，大口吃很解悶。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.15)

至於何謂「垃圾Plate」餐飲？林沅誼指出，「垃圾Plate」源起於美國紐約，最大特色是將各類主食如通心粉、馬鈴薯、炸薯條、肉類等堆成小山，再淋上各種不同醬汁，看上去就是一道色彩繽紛、超有份量感的美食大餐，讓人心情愉悅，在大家悶很久的後疫時期推出，絕對能帶給消費者紓壓小確幸！

歐棒咖啡向來受到年輕族群喜愛，12月推出「垃圾Plate」餐飲後，回響超熱烈。店長林沅誼分析，主要是歐棒並非全盤「抄襲」美式垃圾餐飲，而是摻有在地元素，口味更符合國人喜好。譬如一道「金沙中卷垃圾Plate」，主廚雖採用通心粉及手工攪拌的新鮮馬鈴薯泥做為基底，卻結合了台灣熱炒店必點的金沙中卷，拌入主廚自製的鹹蛋黃醬，將新鮮中卷炒至色澤金黃，外表看起來油亮酥脆，呈現中西合併趣味！

▲搶攻後疫商機，歐棒咖啡首推「垃圾Plate」外，也研發多款精緻甜點，多元美食能滿足消費者不同需求。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.15)

還有一道「泡菜爆蔥燒肉垃圾plate」，是將新鮮青蔥與豬肉大火快炒，搭配嚴選的韓國泡菜，上桌前再淋上紅醬、黃芥末醬等滿滿主廚特調醬汁，五彩繽紛，光看就令人食指大動。值得一提的是，主廚堅持用健康的橄欖油進行烹飪，並且，在歐棒的每一種醬料都堅持自己熬煮，不添加人工防腐劑，也因此看似熱量很高的垃圾盤，實際上卻少了大半的熱量，讓人吃來安心又愉悅。