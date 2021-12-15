赴花蓮 林飛帆籲投不同意 支持蕭美琴對台美關係的努力
公投本周末及登場，民進黨副秘書長林飛帆把握時間，積極深入各地宣傳，盼國人投下四個不同意。他在臉書回顧今（15）日行程指出，清晨還在花蓮，把握離開花蓮前最後的時間跟花蓮的夥伴一起站街口；下午趕到高雄開行動中常會；現在又跳上高鐵，晚上在板橋新北市議員何博文的公投說明會，最後衝刺，盡全力爭取最大的支持，沒有時間鬆懈。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-15 18:15:32｜2021-12-15 18:34:35
林飛帆說，昨天下午，他和副總統賴清德、立委范雲、總統府發言人Kolas Yotaka一起到花蓮，向鄉親說明四項公投為何要投下四個不同意，並於晚上跟花蓮在地的年輕朋友聚會。
林飛帆說，知道很多花蓮的朋友都記得駐美大使蕭美琴為花蓮鄉親的努力。蕭現在在美國，替台美關係奮鬥，大家也都看見成果。希望大家繼續支持蕭美琴的努力，讓台灣繼續作為國際信賴的國家，讓台美經貿的障礙能得以解決。
林飛帆說，他也希望，核廢料處置不要再度成為困擾花蓮和東部鄉親的議題，不要再讓下一代活在核廢的陰影下。
林飛帆表示，四個公投案影響的是台灣國家整體的發展方向，牽涉到台美關係、對外經貿、能源轉型、整體環境藍圖與民主深化。這些都是影響全台灣的議題。也因此，每個地方他都要去，盡全力爭取，盡全力說服。最後關鍵72小時，也真的要拜託大家一起守住這些得來不易的成果，「四個不同意，讓台灣繼續向前進」。