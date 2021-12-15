打疫苗拿好康！全聯加碼送鳳梨釋迦 家樂福送營養餐盒
為了讓疫苗接種快速普及，中央流行疫情指揮中心日前宣布，與通路業者合作，設立疫苗接種站，全聯福利中心與家樂福紛紛響應，希望讓民眾在自家附近就能快速接種疫苗，並且祭出各種禮券、商品誘因，希望提升民眾到店接種意願，也大大拉抬商場買氣與來客數。全聯今（15）日再度宣布加碼，只要到門市接種疫苗，就可以獲得一顆台東鳳梨釋迦與一瓶礦泉水。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-15 18:38:50
為了方便及提升民眾疫苗接種，全聯福利中心配合中央流行疫情指揮中心規劃，自12月6日起陸續在適合門市設置COVID-19疫苗施打點，也提供休息區與健康禮，讓民眾可充分休息觀察施打後狀況，同時為了積極協助推廣鳳梨釋迦內銷市場，全聯宣布再加碼，自即日起到12月底到有設置施打COVID-19疫苗的門市接種，可獲得一顆台東鳳梨釋迦與一瓶礦泉水，數量有限，送完為止（若鳳梨釋迦送完將依門市現場等值水果取代）。
截至目前全聯已經有超過50家門市設置COVID-19疫苗施打點，累積施打針數超過6000劑；這次再加碼贈送台東鳳梨釋迦健康禮，邀請符合公費接種資格、批次民眾，攜帶健保卡、黃卡到現場接種疫苗。
家樂福也推出好康希望刺激疫苗接種人氣，不僅部分衛生局/所，對疫苗施打者限量贈送家樂福禮券，指定店家也送出鼓勵疫苗施打送營養餐盒，另外每一個接種的民眾還送出200ml的福樂麥芽牛乳。針對最近各大通路都在推「鳳梨釋迦」，家樂福也釋出12/19家樂福內湖店開跑，好釋+1，現場在指定看板打卡上傳個人FB並Tag一位好友，就能免費獲得一顆鳳梨釋迦，全台其他門市則是在12/25～12/26兩天時間，限量發送。