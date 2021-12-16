變種病毒來勢洶洶　醫籲：加打流感疫苗　多一重保護

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新冠病毒不會消失 且會不斷變種
近日新冠疫苗施打率趨緩，流感疫苗施打更不若以往，許院長建議民眾，最好除了完整接種2劑新冠疫苗外，再加上流感疫苗，讓保護力更加完整。許修平院長認為，經過這兩年的疫情，大家應該都認知到，新冠病毒是無法完全被消滅的，從Omicron目前的症狀看來，未來將會更難區分流感與 COVID-19症狀的差異，變成基層醫療人員及民眾更難在第一時間判別，若流感與COVID-19同時流行起來，不僅提高重症和死亡的可能性，也將造成醫療量能負荷過重，尤其台灣終究需要開放解封，面對一波波變種病毒隨時伺機入侵，加打流感疫苗是給自己與家人最基本的保護。
減少感染 增加呼吸道免疫才是根本
根據國際研究發現，施打流感疫苗可降低24%感染新冠肺炎的機率，也可降低中風、敗血症、新冠肺炎重症和住院率。施打流感疫苗，更可讓醫護人員快速的分辨病情，盡快得到正確的治療。尤其是家中若有12歲以下無法施打新冠疫苗的孩童，或是無法完整施打新冠疫苗兩劑的長者，更應該接種流感疫苗，加強呼吸道保護力!即使已完整施打過新冠疫苗的青壯年，也應該一起接種流感疫苗，降低家庭群聚交叉感染的風險！
流感疫苗已有超過50年歷史，技術成熟、效果穩定，除了傳統疫苗是用雞蛋培養的方式外，台灣也引進最新的細胞培養疫苗。細胞培養疫苗為哺乳類細胞製成，因此相較雞蛋培養疫苗會更穩定，變異性較低，大大降低抗原變異風險！
趕在病毒的前面 施打疫苗建立防火牆
許修平表示，台灣其實相對幸運，疫情與國外有明顯的時間差，讓我們有更充足的時間防患未然，雖然12歲以下的小孩無法施打新冠疫苗，但幸好相對也不容易有重症發生，但如果先後或是同時感染流感跟新冠肺炎，重症及傳播的比例一定會增加！
「所以我們不能一直追著病毒跑，要趕在病毒前面。」他以今年5月疫情升級前，國內接種新冠疫苗的人數極低，甚至沒人想打，等到疫情突然升溫，才開始搶著施打為例。今年因民眾出門強制戴口罩的措施，秋季流感疫情較過去輕微，導致流感疫苗打氣低，目前才施打了527萬劑，許修平呼籲大家趁疫情尚未流行之前，趕緊先把疫苗打起來，除了兩劑新冠，同時把可能助長Covid-19傳播的流感以施打流感疫苗的方式建立起防火牆，讓自己身體更有本錢抵抗病毒來襲！