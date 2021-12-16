變種病毒來勢洶洶　醫籲：加打流感疫苗　多一重保護

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▲院長許修平表示，不管病毒怎麼突變，施打疫苗除了抗體之外，還有細胞免疫的保護我們降低絕大部分的重症跟死亡率，所以千萬別以為抗體效果變差而不去打疫苗！（圖／資料圖片）

▲醫師建議，家中若有12歲以下無法施打新冠疫苗的孩童，或是無法完整施打新冠疫苗兩劑的長者，更應該接種流感疫苗，加強呼吸道保護力。（圖／資料照片）