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變種病毒來勢洶洶　醫籲：加打流感疫苗　多一重保護

▲年節假期將近，醫師呼籲民眾，面對外頭虎視眈眈的變種病毒，除了保持良好衛生習慣及接種新冠疫苗外，最好再加打流感疫苗，提升自我免疫力。 （圖／資料圖片）
▲年節假期將近，醫師呼籲民眾，面對外頭虎視眈眈的變種病毒，除了保持良好衛生習慣及接種新冠疫苗外，最好再加打流感疫苗，提升自我免疫力。 （圖／資料圖片）

生活中心/綜合報導

2021-12-16 16:30:00

連續35天零本土案例破功的新聞，加上新變種病毒Omicron也陸續出現境外移入案例，再再證明，病毒無所不在，千萬不可馬虎大意！醫師特別呼籲民眾，元旦假期將近，面對外頭虎視眈眈的變種病毒，除了保持良好衛生習慣，戴口罩勤洗手、接種新冠疫苗外，加打流感疫苗，提升自我免疫力，是保護自己同時也是保護家人的最好方法！中華民國老人福利推動聯盟也強調，家中老人免疫力低，全家都一定要打流感疫苗才可避免家庭群聚感染。

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蘆洲湯瑪士親子兒科診所許修平醫師指出，「天氣轉冷，加上防疫鬆懈，春節疫情面臨更大考驗。」這一次的P3實驗室事件，證明守的再怎麼好都可能會有破口，就有機會像五月那次一般爆發起來！然而目前疫情趨緩，民眾已經疲乏與鬆懈，加上冬天來臨，這幾週發燒呼吸道感染和過敏的病患已經顯著增加！一旦疫情開始蔓延，光是要區分Covid -19和原本這些一般感冒和過敏的病患，就會耗費比起五月中爆發時更大量的篩檢及隔離的資源。如果流感同時流行起來，威脅更是無法想像。



新冠病毒不會消失　且會不斷變種

近日新冠疫苗施打率趨緩，流感疫苗施打更不若以往，許院長建議民眾，最好除了完整接種2劑新冠疫苗外，再加上流感疫苗，讓保護力更加完整。許修平院長認為，經過這兩年的疫情，大家應該都認知到，新冠病毒是無法完全被消滅的，從Omicron目前的症狀看來，未來將會更難區分流感與 COVID-19症狀的差異，變成基層醫療人員及民眾更難在第一時間判別，若流感與COVID-19同時流行起來，不僅提高重症和死亡的可能性，也將造成醫療量能負荷過重，尤其台灣終究需要開放解封，面對一波波變種病毒隨時伺機入侵，加打流感疫苗是給自己與家人最基本的保護。

▲院長許修平表示，不管病毒怎麼突變，施打疫苗除了抗體之外，還有細胞免疫的保護我們降低絕大部分的重症跟死亡率，所以千萬別以為抗體效果變差而不去打疫苗！（圖／資料圖片）
▲院長許修平表示，不管病毒怎麼突變，施打疫苗除了抗體之外，還有細胞免疫的保護我們降低絕大部分的重症跟死亡率，所以千萬別以為抗體效果變差而不去打疫苗！（圖／資料圖片）▲醫師建議，家中若有12歲以下無法施打新冠疫苗的孩童，或是無法完整施打新冠疫苗兩劑的長者，更應該接種流感疫苗，加強呼吸道保護力。（圖／資料照片）
▲醫師建議，家中若有12歲以下無法施打新冠疫苗的孩童，或是無法完整施打新冠疫苗兩劑的長者，更應該接種流感疫苗，加強呼吸道保護力。（圖／資料照片）
減少感染　增加呼吸道免疫才是根本

根據國際研究發現，施打流感疫苗可降低24%感染新冠肺炎的機率，也可降低中風、敗血症、新冠肺炎重症和住院率。施打流感疫苗，更可讓醫護人員快速的分辨病情，盡快得到正確的治療。尤其是家中若有12歲以下無法施打新冠疫苗的孩童，或是無法完整施打新冠疫苗兩劑的長者，更應該接種流感疫苗，加強呼吸道保護力!即使已完整施打過新冠疫苗的青壯年，也應該一起接種流感疫苗，降低家庭群聚交叉感染的風險！

流感疫苗已有超過50年歷史，技術成熟、效果穩定，除了傳統疫苗是用雞蛋培養的方式外，台灣也引進最新的細胞培養疫苗。細胞培養疫苗為哺乳類細胞製成，因此相較雞蛋培養疫苗會更穩定，變異性較低，大大降低抗原變異風險！

▲流感疫苗已研究施打多年，技術更加成熟，許修平院長呼籲大家要跑在病毒之前，趁現在趕緊把流感疫苗打起來，讓保護力更完整。（圖／資料照片）
▲流感疫苗已研究施打多年，技術更加成熟，許修平院長呼籲大家要跑在病毒之前，趁現在趕緊把流感疫苗打起來，讓保護力更完整。（圖／資料照片）
趕在病毒的前面　施打疫苗建立防火牆

許修平表示，台灣其實相對幸運，疫情與國外有明顯的時間差，讓我們有更充足的時間防患未然，雖然12歲以下的小孩無法施打新冠疫苗，但幸好相對也不容易有重症發生，但如果先後或是同時感染流感跟新冠肺炎，重症及傳播的比例一定會增加！

「所以我們不能一直追著病毒跑，要趕在病毒前面。」他以今年5月疫情升級前，國內接種新冠疫苗的人數極低，甚至沒人想打，等到疫情突然升溫，才開始搶著施打為例。今年因民眾出門強制戴口罩的措施，秋季流感疫情較過去輕微，導致流感疫苗打氣低，目前才施打了527萬劑，許修平呼籲大家趁疫情尚未流行之前，趕緊先把疫苗打起來，除了兩劑新冠，同時把可能助長Covid-19傳播的流感以施打流感疫苗的方式建立起防火牆，讓自己身體更有本錢抵抗病毒來襲！

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