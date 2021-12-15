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快時尚釀環境災難　智利沙漠現「廢衣山」

▲快時尚崛起，除了其氾濫的消費主義為社會帶來的影響外，同時也對環境造成嚴重的負面影響。圖為廢棄衣物被堆積在智利阿塔卡瑪沙漠中（圖／美聯社／達志影像）
▲快時尚崛起，除了其氾濫的消費主義為社會帶來的影響外，同時也對環境造成嚴重的負面影響。圖為廢棄衣物被堆積在智利阿塔卡瑪沙漠中（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-15 18:34:05｜2021-12-15 18:55:38

近年來快時尚（fast fashion）蓬勃發展，以便宜、流行、款式多樣性等優點，吸引大眾消費購買。但快時尚的氾濫也為社會帶來影響，除了眾所皆知的勞工薪資過低以及雇用童工等問題之外，因大量製造而賣不出去或是過季的衣物，也因為無法繼續販賣的緣故被棄置，進而對環境造成嚴重負面影響。

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綜合外媒報導，智利長年以來都是二手和滯銷快時尚衣物的集散中心，這些衣服大多是由中國、孟加拉製造，接著送往歐洲、亞洲和美國等地銷售，最後輾轉流入智利，集中在智利北部、同時也是南美洲最大的免稅商業港口伊基克港（Iquique）之後，再找機會被重新轉賣或是走私到拉丁美洲。

即使如此，每一年仍會有至少3萬9000噸的二手衣物，被丟到位於智利北部、被認為是全世界最乾燥的阿塔卡瑪沙漠（Atacama Desert），久而久之當地就出現一座座的「衣服山」。

對此，曾在伊基克港進口區工作過的卡瑞諾（Alex Carreno）表示，這些來自世界各地的衣服，若是沒有被首都商人買走，或是運到其他國家，就會全堆積在港內的免稅區，「因為沒有人願意付關稅帶走」。

開設以棄置舊衣製作絕緣板公司的薩佩達（Franklin Zepeda）指出，因為廢棄衣物大多含有無法被生物分解的化學物質，無法送往垃圾掩埋場，最終就全被丟在沙漠當中。

而這些廢棄衣物、鞋帽會釋出有害物質，進入空氣或是下水道中。屬於合成纖維或是添加化學加工品的衣物，在自然環境中要被生物分解，恐怕需要花上200年，且這種廢棄衣物造成的環境污染與廢輪胎或塑膠不相上下。

快時尚指的是，在極短時間內推出時裝週展出的服飾，讓消費者可以在短時間內以平易近人的低廉價格買到最新的服飾，但是品質好壞有待商權。受到這種大量消費的社會趨勢影響，問題也層出不窮。除了工廠用低廉工資雇用兒童之外，造成環境破壞。根據一份2019年的聯合國報告，2000年到2014年世界對於衣料需求倍增，生產衣飾產品的用水佔了全球20%，平均製造一件牛仔褲要消耗7500公升的水；在製造衣服、鞋子等所排出的溫室氣體佔世界排出量的8%以上；平均每秒鐘燒掉一台垃圾車量的廢棄衣物。

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